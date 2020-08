Cooler Master NC100 panostaa myös NUC-yksikön ilmankiertoon toimittamalla mukana erillisen ilmanohjauskehikon, joka ohjaa viileää ilmaa pohjan rei'istä NUC-yksikön tuulettimelle

Cooler Master on julkaissut tänään uuden pienikokoisen MasterCase NC100 -tietokonekotelon. Uutuuskotelo eroaa kuitenkin yleisestä massasta huomattavasti, sillä tukea perinteisille emolevyille ei löydy laisinkaan, vaan NC100 on kehitetty Intel NUC 9 Extreme -pohjaisia järjestelmiä varten – samaan tapaan kuin Razerin alkuvuodesta julkaisema Tomahawk N1.

Intel esitteli NUC 9 Extremen viime vuoden loppupuolella. Käytännössä kyseessä on PCIe Express -liitäntään asennettava minitietokone, jonka pariksi käyttäjä voi sitten liittää erillisen virtalähteen, M.2-pohjaisen tallennustilan ja halutessaan tehokkaankin erillisnäytönohjaimen. Käytännössä kyseessä on siis yksinkertaistetusti modulaarinen versio Intelin jo kauan kehittämistä NUC-minitietokoneista.

Cooler Masterin tuore NC100 -kotelo on tilavuudeltaan vain 7,9 litraa ja muistuttaa yleiseltä muotoilultaan niin aiemmin mainittua Razeria, kuin myös perinteisiä tietokonekomponentteja sisäänsä syövää Dan Cases A4-SFX -koteloa. NUC 9 Extreme -koteloksi uutuuden tunnistaa kotelon pohjaan sijoitetusta piirilevystä, jossa on vain kaksi PCIe Express -liitäntää. Näistä toinen on varattu NUC-kortille ja toinen perinteiselle maksimissaan 2,5 korttipaikkaa paksulle ja 320 mm pitkälle näytönohjaimelle.

Liitäntälevyn lisäksi kotelossa on esiasennettuna Cooler Masterin oma 650 watin V Gold SFX -virtalähde ja kaksi 92 mm tuuletinta. Cooler Masterin uutuudessa on keskitytty ilmankiertoon ja Razerin käyttämistä lasikyljistä poiketen kotelo onkin varustettu niin molemmilla kyljillään kuin myös pohjan ja katon puolelta rei’itetyillä metallipaneeleilla. Jokaiselle kyljelle on myös sijoitettu pölysuodattimet estämään pölyn kerääntymistä koteloon. Kokoonpanon rakennusta helpottaakseen kotelon molemmat kyljet ja kattopaneeli on mahdollista irrottaa.

Mielenkiintoisena lisäyksenä Cooler Master toimittaa kotelon mukana ilmanohjauskehikon, jolla NUC-yksikön tuulettimelle ohjataan ilmaa suoraan kotelon pohjasta. Tällä pyritään takaamaan viileän ilman saanti, sillä normaalisti NUC-yksikkö ottaisi itselleen ilmaa suoraan rasituksessa lämpimänä käyvän näytönohjaimen takaa.

Cooler Master NC100:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 370 x 128 x 214 mm

Paino: 4,49 kg

Materiaalit: Teräs, ABS-muovi

Yhteensopiva ainoastaan Intel NUC Extreme 9:n kanssa

Kotelon tilavuus: 7,9 litraa

Lisäkorttipaikkoja 3 kpl (ensimmäinen jää tyhjäksi ja on tarkoitettu takaamaan tila NUC-yksikön ilmanohjauskehikolle)

Tuuletinpaikat: 2 x 92 mm katossa

Yksi esiasennettu ARGB-nauha

Virtalähdetuki: SFX (max. 100 mm)

Lisäkorttien maksimimitat: 320 x 51 x 130 mm (suositeltu maksimikorkeus yhteensopivuuden takaamiseksi 112 mm)

Etupaneelin I/O: 2 x USB 3.1 gen 2 Type-A, 1 x 3,5 mm:n yhdistelmäliitäntä (kuuloke + mikrofoni), ARGB-ohjaus reset-painikkeen kautta

Cooler Master NC100 on saatavilla välittömästi mustana ja valkoisena 239,99 euron suositushintaan.

Lähde: Sähköpostilehdistötiedote, Cooler Master