DeepCool julkaisi kaksi uutta RGB-valaistua tornimallista prosessoricooleria

DeepCoolin uudet AS500 ja AS500 Plus erottaa toisistaan Plus-mallista löytyvä toinen tuuletin.

DeepCool on tänään julkaissut kaksi uutta prosessoricooleria. AS500 ja AS500 Plus ovat molemmat tornimallisia coolereita, joiden ainoa ero keskenään on tuuletinten määrässä – AS500:ssa tuulettimia on yksi AS500 Plussassa kaksi. Nykyajan coolereille ominaiseen tapaan myös DeepCoolin uutuuksista löytyy RGB-valaistus, joka on toteutettu suhteellisen hillitysti tornin mustaa ylälaitaa kiertävänä nauhana.

AS500-sarjan coolerit rakentuvat viidestä 6 mm lämpöputkesta ja suhteellisen ohuesta tornista, joka on varustettu tiiviillä alumiinirivastolla ja kuparisella pohjalevyllä. Syvyyssuunnassa AS500-sarjan jäähdyttimillä on mittaa ilman tuuletinta vain 48 mm ja tuulettimen kanssakin coolereiden pitäisi valmistajan mukaan taata täysi yhteensopivuus RAM-muisteille kokonaisuuden jäädessä niiden taakse. Korkeutta coolereilla on 164 mm ja leveyttä 142 mm.

Tuulettimen virkaa coolereissaä hoitaa yksi tai kaksi DeepCoolin omaa TF140S PWM-tuuletinta nestelaakeroidulla moottorilla. Nimensä mukaisesti tuuletin on halkaisijaltaan 140 mm ja sen nopeusalue on 500–1200 RPM. Valmistajan mukaan itse tuuletin on äänekkyydeltään alle 29,2 dBA, mutta AS500:n tapauksessa koko coolerin äänentuotoksi kerrotaan alle 26 ja AS500 Plussan tapauksessa alle 31,5 dBa.

Jäähdytinten yläosaa peittää musta suojakehys, joka piilottaa alumiininrivaston ja kuparisten lämpöputkien päät alleen. Kehystä itsessään kiertää osoitettava RGB-valaistus, jota voidaan ohjata suoraan emolevyn 5 voltin liittimeltä.

AS500 ja AS500 Plus eroavat toisistaan siis ainoastaan tuuletinten määrällä, sillä AS500 Plussassa toimitetaan kaksi DeepCoolin TF140S-tuuletinta push-pull-konfiguraatiossa. Jäähdytystehoa valmistaja lupaa molemmille AS500-malleille 220 wattia, vaikka Plus-malli siirtääkin lämpöä tehokkaammin eteenpäin.

AS500:n ja AS500 Plussan tekniset tiedot:

Ulkomitat (ilman tuulettimia): 142 x 48 x 164 mm

Materiaalit: Alumiinirivasto, nikkelöidyt kupariset lämpöputket

Lämpöputket: 5 kpl

Tuulettimet: AS500: 1 x 140 mm DeepCool TF140S PWM-tuuletin (500–1200 RPM, 70,81 CFM, max. 29,2 dB) AS500 Plus: 2 x x 140 mm DeepCool TF140S PWM-tuuletin (500–1200 RPM, 70,81 CFM, max. 29,2 dB)

Yhteensopivuus: Intel: LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1200 / 115x, AMD AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1

DeepCool AS500:n suositushinta on 64,99 euroa ja kahdella tuulettimella varustetun DeepCool AS500 Plussan puolestaan 74,99 euroa. Molemmat coolerit tulevat saataville välittömästi.

Lähteet: Sähköpostilehdistötiedote, DeepCool