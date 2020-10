Huawein tuleva Mate 40 Pro huippumalli kattavissa vuodoissa – mukana uusi Kirin 9000 -järjestelmäpiiri 5 nanometrin valmistustekniikalla

Kirin 9000 -järjestelmäpiirin odotetaan olevan viimeinen piiri, jota TSMC ehti tuottaa Huaweille ennen kuin Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota keskeytti toimitukset Kiinaan.

Aiemmin elokuussa uutisoimme vuotokuvista, jotka paljastivat Huawein tulevien Mate 40 ja Mate 40 Pro -älypuhelinten ulkonäön ja erityisesti massiivisen pyöreän kamerasarakkeen. Nyt WinFuturen Roland Quandtilta on tullut varsin kattava vuoto lopuistakin Huawein tulevan lippulaivamallin tiedoista. Samalla aiemmin vuodetut kuvat asettuvat kyseenalaiseen valoon, sillä tuoreen vuodon mukaan kamerasaareke poikkeaa selvästi elokuun kuvista.

Quandtin mukaan Mate 40 Pron näyttönä toimii 6,79-tuumainen OLED-paneeli varsin omaperäisellä 2772×1344-resoluutiolla. Mahdollisesta korkean virkistystaajuuden tuesta ei ole vielä tietoa, mutta vuoto vahvistaa elokuun kuvissa nähdyn näyttölasin erittäin voimakkaan kaareutumisen laitoja kohden. Näytön alle on vuodon mukaan sijoitettu optinen sormenjälkilukija aiemmin tänä vuonna julkaistun P40-sarjan tapaan. Kokoa tulevalla lippulaivamallilla odotetaan olevan 162,9 x 75,5 x 9,1 mm (K x L x P) ja painoa 212 grammaa.

Kamerajärjestelmä uutuudessa on tuoreen vuodon perusteella sijoitettu pyöreän kamerakehikon neljään kulmaan hieman samaan tapaan kuin elokuun vuotokuvissakin. Aiemmasta vuodosta poiketen kamerakehikon keskellä kuitenkin on suurikokoinen alue Leican logoa varten, minkä myötä kamerat ovat hieman kauempana toisistaan. Lisäksi alkuperäisissä vuotokuvissa kehikon ulkopuolella sijainnut LED-salama on uusissa kuvissa saarekkeen sisällä kahden ylimmän kameran välissä. Edelleen kamerasarake on edelleen erittäin suurikokoinen ja nousee selvästi takakuoren pinnan yläpuolelle.

Vuodon mukaan pääkameran resoluution odotetaan olevan 50 megapikseliä, minkä lisäksi se on varustettu optisella kuvanvakaimella ja f1.9-aukkosuhteella. Pääkameran lisäksi takana sijaitsee 20 megapikselin ultralaajakulmakamera suurehkolla f1.8-aukkosuhteella ja telekamera 12 megapikselin resoluutiolla, f3.4-aukkosuhteella ja vuodon mukaan 5x-zoomilla. Kamerajärjestelmässä näkyvästä neljännestä linssistä vuoto ei mainitse mitään, mutta ilmeisesti kyseessä ei olisi ainakaan kuvauskelpoinen kamera, vaan jonkinlainen lisäsensori, sillä vuodossa mainitaan puhelimessa olevan kolme kameraa. Etukameroita tuore vuoto odottaa Mate 40 Prohon P40-mallistosta tutut kaksi kappaletta. Toinen näistä on 13 megapikselin etukamera f2.4-aukkosuhteella ja toinen 3D-sensori eleohjausta varten.

Kenties mielenkiintoisimpana uutena tietona vuodossa paljastetaan myös laitteen muita teknisiä yksityiskohtia. Järjestelmäpiirinä laitteessa toimii Huawein uusi Kirin 9000 -järjestelmäpiiri 5 nanometrin valmistustekniikalla. Kyseessä on Quandtin mukaan viimeinen piiri, jota Huawei ehti tuottaa TSMC:llä ennen Yhdysvaltain asettamia rajoitteita, jotka estävät tulevat piiritoimitukset. TSMC on ilmoittanut toimittaneensa viimeiset sirut Huaweille syyskuussa. Järjestelmäpiiri sisältää kahdeksan prosessoriydintä, joista neljä on energiatehokkaita Cortex-A55-ytimiä maksimissaan 2,04 gigahertsin kellotaajuudella ja neljä tehokkaita Cortex-A77-ytimiä. Uutuuspiirin Cortex-A77-ytimistä kolmen maksimikellotaajuus on vuodon mukaan 2,54 ja yksittäisen tehokkaimman ytimen 3,13 GHz.

Mikäli vuodon tiedot pitävät paikkansa nousisi Huawein uutuuspiiri 30 megahertsillä Snapdragon 865 Plussan ohi mobiilimaailman korkeimmat kellotaajuudet tarjoavana järjestelmäpiirinä. Vuodon mukaan piiri myös pärjäisi Qualcommin lippulaivalle varsin hyvin ohittaen sen suorituskyvyssä samankaltaisista kellotaajuuksista huolimatta. Grafiikkapuolesta uudessa Kirin 9000 -järjestelmäpiirissä vastaa vuodon mukaan ARM Mali-G78. Järjestelmäpiiristä löytyy myös integroitu 5G-modeemi.

Järjestelmäpiirille on tuomassa virtaa vuodon mukaan 4400 mAh:n akku, joka tukee pikalatausta 65 watin nopeudella. Pikalatausnopeus olisi siis vastaava kuin aiemmin tässä kuussa julkaistussa OnePlus 8t:ssä ja akun voidaan olettaa olevan vastaavaan tapaan jaettu kahteen osaan. Huawei Mate 40 Pron odotetaan tukevan myös langatonta latausta sekä käänteistä langatonta latausta.

Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kauppasodan tuoman nykytilanteen mukaisesti Mate 40 Prosta ei tule löytymään Googlen palveluita, vaan laite toimitetaan Android 10 -käyttöjärjestelmällä ja Huawein omalla Huawei Mobile Services -alustalla. Eurooppaan laitteesta odotetaan vain yhtä mallia, joka on varustettu 8 gigatavun RAM-muistilla ja 256 gigatavun UFS 3.1 -tallennustilalla. Kiinaan laitteesta odotetaan myös 12 gigatavun RAM-muistilla varustettua mallia. Hintoihin tai saatavuuteen vuoto ei ota kantaa, mutta aiemmin syyskuussa julkaisun on huhuttu venyvän mahdollisesti ensi vuoteen saakka.

Lähde: WinFuture