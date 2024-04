EKWB tuo korkatuille prosessoreille Velocity² Direct Die -nestejäähdytysblokit AM5-kantaan ja täysin uudistettuna LGA1700-kantaan.

Slovenialainen EK Water Blocks eli EKWB on julkaissut uudet nestejäähdytysblokit sekä AMD:n että Intelin korkatuille nykyprosessoreille. Prosessorin korkkaus tarkoittaa lämmönlevittäjän irrotusta, jonka jälkeen jäähdytysratkaisun voi asentaa suoraan prosessorin sirun päälle. Prosessorin takuu raukeaa toimenpiteen yhteydessä. Viime vuoden alussa valmistaja julkaisi 13. sukupolven Intel Core -prosessoreille LGA1700-kantaan EK-Quantum Velocity2 Direct Die -blokin, johon kaikki vesijäähdytysintoilijat eivät kuitenkaan olleet täysin tyytyväisiä. Nyt EKWB on suunnitellut blokin uudestaan sekä laajentanut valikoimaansa myös AM5-kantaan, jota AMD:n Ryzen 7000 -sarjan prosessorit hyödyntävät. Direct die -harrastajille on EKWB:ltä tarjolla myös AIO-ratkaisu, josta uutisoimme tammikuussa.

Velocity² Direct Die AMD Ryzen Edition (myös otsikkokuvassa) on muotoiltu sopimaan täsmälleen korkatun Ryzen 7000 -sarjalaisen päälle AM5-kantaan ilman modifikaatioita. Lisäksi siinä on korotusruuvit neljässä kulmassa, mikä takaa juuri sopivan prosessoriin kohdistuvan paineen asennusvaiheessa. Nesteen virtaus on suunniteltu kulkemaan blokin sisällä täysin sirukohtien päältä ilman ”kuollutta tilaa”. Intel Core -prosessoreille on LGA1700-kantaan tarjolla asiakas- ja yhteisöpalautteen perusteella uudelleen suunniteltu Velocity² Direct Die Core Edition, jolla on EKWB:n mukaan hyvin vähän yhteistä vuoden takaisen version kanssa. Kylmälevy, virtausevien rakenne ja kiinnitysmekanismi on suunniteltu uusiksi. Myös siinä on korotusruuvit valmiina neljässä kulmassa, kuten AMD Ryzen Editionissakin.

Asiakkaille, jotka ovat viime vuonna ostaneet ensimmäisen Velocity2 Direct Die -blokin joko suoraan EK Shopista tai jälleenmyyjiltä, EKWB tarjoaa uutuusblokeista 15 prosentin alennusta aiempaa ostotodistusta vastaan. Alennuskampanja on voimassa toukokuun loppuun.

Uusien nestejäähdytysblokkien saatavuudesta ja hinnasta ei vielä kerrottu tarkkoja tietoja, mutta ainakin valmistajan omaan EK Shopiin niitä odotetaan saataville aivan lähiaikoina.

