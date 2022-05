Honor 70 Pro+ -malli käyttää MediaTekin Dimensity 9000 -lippulaivapiiriä.

Honor on julkistanut tänään Kiinassa uuden Honor 70 -mallistonsa, joka koostuu kolmesta malliversiosta. Honor 70 -perusmallin ohella tarjolle tulee 70 Pro- ja 70 Pro+ -mallit. Kaksi jälkimmäistä perustuvat samalle pohjalle, vain järjestelmäpiiri on eri.

Honor 70 -perusmallin näyttö perustuu 6,67-tuumaiseen 10-bit OLED-paneeliin, joka tukee 120 hertsin virkistystaajuutta ja 1080 x 2400 pikselin resoluutiota. Suorituskyvystä vastaa Qualcommin viime syksynä julkaisema Snapdragon 778G Plus -piiri ja sen parina on 8 tai 12 Gt RAM-muistia sekä 256 tai 512 Gt tallennustilaa. Takakamera perustuu 54 megapikselin Sony IMX 800 -pääsensoriin, 50 megapikselin ultralaajakulmakameraan sekä kahden megapikselin syvyystietosensoriin. 4800 mAh akku tukee 66 watin pikalatausta. Ohjelmistona toimii Android 12 -pohjainen Magic UI 6.1.

Honor 70 Pro tarjoaa 6,78-tuumaisen OLED-näytön 10-bittisellä värintoistolla, 120 hertsin virkistystaajuudella ja 1200 x 2652 pikselin resoluutiolla. Järjestelmäpiirinä toimii Mediatek Dimensity 8000, joka perustuu Cortex-A78- ja A55-ytimiin sekä Mali-G610 MC6 GPU:hun. RAM-muistia on 8 tai 12 Gt ja tallennustilaa 256 tai 512 Gt. Takana on perusmallista tuttu 54 megapikselin pääkamera sekä 50 megapikselin ultralaajakulma, mutta lisänä on kahdeksan megapikselin 3x-telekamera optisesti vakautettuna. 4500 mAh akku tukee 100 watin pikalatausta, jolla se täyttyy tyhjästä puolessa tunnissa.

Honor 70 Pro+ eroaa sisarmallistaan vain järjestelmäpiirin osalta, sillä se käyttää suorituskykyisempää Dimensity 9000 -piiriä. Lisäksi muistivarianteissa on pieniä eroja, sillä plus-mallista ei jostain syystä ole tarjolla 512 Gt:n tallennustilavaihtoehtoa.

Honor 70 -mallisto on ennakkomyynnissä Kiinassa ja laitteet tulevat siellä saataville kesäkuun toisella viikolla. Tiedustelimme asiaa Honor Suomelta, eikä Euroopan saatavuudesta ei ole toistaiseksi saatavilla tarkempaa tietoa, mutta io-techin arvioin mukaan laitteet saapuvat jossain vaiheessa myös täkäläisille markkinoille, koska niiden edeltäjä Honor 50 on Suomessa myynnissä. Honor 70:n hinnat alkavat kiinassa 2699 yuanista, eli noin 375 euroa. 70 Pron hinnat alkavat 3699 yuanista (515 euroa) ja 70 Pro+:n 4299 yuanista (600 euroa).

Lähde: Honor.cn