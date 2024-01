OMEN Transcend -kannettavien ja HyperX Alloy Rise -näppäimistön lisäksi HP:lta nähtiin muun muassa uusi OLED-näyttö OMEN Transcend 32.

Elektroniikkajätti HP on esitellyt CES 2024 -messuilla liudan uusia OMEN- ja HyperX-pelituotteita, joista nostimme mainittavaksi uudet OMEN Transcend -pelikannettavat ja mekaanisen HyperX Alloy Rise -pelinäppäimistön. Lisäksi HP on monen muun valmistajan tavoin hypännyt OLED-pelinäyttöjen kelkkaan uudella OMEN Transcend 32 -näytöllään, joka on varustettu Dolby Visionia tukevalla QD-OLED-paneelilla.

OMEN Transcend 14 -pelikannettavaa mainostetaan erityisesti sen keveydellä ja viileydellä. Painoa on vain 1637 grammaa ja sisääntulevaa ilmavirtaa käytetään luomaan paineistettu ympäristö rungon sisään, mikä tehostaa lämmön poistumista takaosan tuuletusaukoista. Näyttönä Transcend 14:ssä on 14-tuumainen ja maksimissaan 120-hertsinen OLED-paneeli, joka tukee mukautuvaa virkistystaajuutta. Kuvatarkkuus on 2880×1800 pikseliä ja kuvasuhde 16:10. USB-C-liitäntä mahdollistaa jopa 140 watin virransyötön.

Rautapuolen osalta Transcend 14 tulee parhaimmillaan Intel Core Ultra 9 185H -prosessorilla ja RTX 4070 -näytönohjaimella varustettuna. Muisti on LPDDR5X-tyyppiä ja sitä on tarjolla parhaimmillaan 32 gigatavua. Kannettavassa on sisäänrakennettuna Otter.ai-tekoäly, joka voi esimerkiksi luoda reaaliaikaisia tekstityksiä verkkotapaamisissa ja luoda muistiinpanoja.

Uuden Transcend 14:n lisäksi HP on päivittänyt OMEN Transcend 16 -kannettavansa Intel Core i9 HX -prosessorilla ja 240-hertsisellä OLED-paneelilla, jossa on 2560×1600 pikselin kuvatarkkuus. Myös OMEN 16 -kannettava on päivitetty Core i9 HX:llä ja Victus 16 -kannettava Core i7 HX:llä.

HyperX Alloy Rise on mekaaninen pelinäppäimistö, jonka laatuun on panostettu varustamalla se helposti vaihdettavilla hot-swap-kytkimillä ja PBT-muovisilla näppäinhatuilla. Se tulee saataville sekä täysikokoisena että 75-prosenttisena mallina ja sen HyperX:n omat lineaariset kytkimet ovat valmiiksi voideltuja. Näppäimistön muistiin voi tallentaa jopa 10 näppäimistöprofiilia eri tarpeisiin.

OMEN Transcend 32 on QD-OLED-pelinäyttö, jossa on 32-tuumainen UHD-paneeli 3480×2160 pikselin kuvatarkkuudella, 240 hertsin maksimivirkistystaajuudella ja 0,03 millisekunnin vasteajalla. Siinä on Dolby Vision -tuki ja VESA DisplayHDR True Black 400 -sertifikaatti. Transcend 14 -kannettavan tavoin sen USB-C-liitäntä tukee jopa 140 watin virransyöttöä. HP tarjoaa Transcend 32:lle kuvan kiinnipalamisen kattavan kolmen vuoden takuun, kuten esimerkiksi myös Dell Alienware-pelinäytöilleen.

Uudet pelikannettavat tulevat myyntiin maalis–huhtikuun aikana. Hinnat alkaen:

OMEN Transcend 14 – 1899 €

OMEN Transcend 16 – 1899 €

OMEN 16 – 1599 €

Victus 16 – 1199 €

HyperX Alloy Risen eurohintoja ei vielä ole tiedossa, mutta täysikokoisen mallin suositushinta on 199,99 ja 75-prosenttisen mallin 169,99 dollaria. Näppäimistöjä odotetaan saapuvaksi kevään aikana. OMEN Transcend 32 -näytön saatavuudesta ja hinnasta ei myöskään ole vielä tietoa.

Lähde: HP:n lehdistötiedote, OMEN, STT Info