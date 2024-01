XPG esitteli hybriditornicoolerin, akvaariokoteloiden rajoja rikkovan Invader X Pron ja langattoman Mojo-ekosysteemin

Yhtiön tulevan Invader X Pron katto ja vasen kylki ovat yhtä ja samaa lasipaneelia, mikä lupaa ennen näkemättömän kirkasta näkymää koneen komponentteihin.

Muistivalmistajana parhaiten tunnetulla Adatalla on myös paljon muuta toimintaa, etenkin pelibrändi XPG:n alla. Yhtiö onkin esitellyt CES-messuilla paitsi mielenkiintoisen uuden tornicoolerin, myös ns. akvaariokoteloiden seuraavan mahdollisen villityksen sekä uuden langattoman ekosysteeminsä.

XPG Hybrid Cooler -nimellä toistaiseksi tunnettu cooleri on todellisuudessa tornicooleriksi naamioitunut AIO-nestekierto. Kompaktiin pakettiin on saatu mahtumaan kaikki tarvittava: Kylmälevy, pumppu, nestekierto sekä pienikokoinen jäähdytin, jonka rivaston läpi puhkutaan ilmaa kahden Nidecin Vento Pro 120 mm PWM-tuulettimen voimin.

PR-puheiden mukaan cooleri kykenee jäähdyttämään maksimissaan 280 watin TDP:llä varustetut prosessorit ja se tulee tukemaan kuluttajakantojen lisäksi myös AMD:n Threadripper Pro- ja Intel Xeon -prosessoreiden kantoja, vaikkei sen jäähdytysteho ehkä riitäkään kaikkien mallien tarpeisiin. Coolerin luvataan olevan perinteisiä AIO-ratkaisuja pienempi ja ilmacoolereita tehokkaampi sekä tietenkin patenttien suojaama.

XPG Hybrid Cooleria odotetaan markkinoille heinäkuussa ja sille on povattu noin 120 dollarin verotonta hintaa.

Toinen Adatan XPG:n mielenkiintoisista messu-uutuuksista on Invader X Pro -kotelo. Kotelo saattaa olla seuraava suunnannäyttäjä ns. akvaariomallisten koteloiden saralla, jossa keskiössä on komponenttien esteetön näkymä ulkomaailmaan ja miksei niiden ihailun mahdollistaminen ulkoa sisällepäin katsoessakin. Kotelossa on käytössä kaksi lasipaneelia, joista toinen kattaa katon ja kaartuu suoraan kyljeksi, kun toinen mukailee vasemmasta yläkulmastaan lasin mutkaa ja kattaa etupaneelin. Kotelon vasemman kyljen alalaitaan, virtalähdelokeron etureunaan on saatu mahdutettua vielä kokonaisuuden kruunaava 5” näyttö.

XPG Invader X Pron on tarkoitus saapua myyntiin Computex-messujen yhteydessä kesäkuussa 329 dollarin verottomaan suositushintaan.

XPG:n uusi langaton ekosysteemi tottelee nimeä Mojo ja se on yhtiön mukaan markkinoiden kehittynein pelilaitteisiin tarkoitettu langaton yhteysjärjestelmä. Erittäin laajalla taajuuskaistalla toimiva UWB- eli Ultra Wideband -tekniikka väistää yhtiön mukaan perinteisten kapeamman taajuuskaistan yhteyksien häiriöt tai muut jumit. Lisäksi Mojo toimii yhdellä vastaanottimella, vaikka laitteita olisi käytössä useampikin, ja kykenee paikantamaan siihen kytketyt laitteet kolmiulotteisesti, minkä kerrotaan tuovan esimerkiksi uusia mahdollisuuksia näyttävien valaistusefektien toteuttamiseen laitteiden kesken. XPG:llä on valmisteilla Mojo-ekosysteemiin ainakin langaton pelihiiri 8000 hertsin päivitystaajuudella, headset sekä näppäimistö.

Lähteet: Tom’s Hardware (1), (2), TechPowerUp (1), (2)