Vuodetussa taulukossa ovat jo julkaistun Z690:n rinnalla vertailussa prosessorin ylikellotusta tukemattomat H670-, B660- ja H610-piirisarjat.

Intel julkaisi 12. sukupolven Core -prosessorit aiemmin syksyllä. Ensimmäisessä aallossa tuli kuitenkin vain kerroinlukottomia prosessoreita ja kalleimpia, ylikellotusta tukevia Z690-emolevyjä. Edullisempia emolevyjä ja kerroinlukollisia lisämalleja odotetaan markkinoille ensi vuoden alkupuolella.

Luotettavista vuodoistaan tunnettu momomo_us on julkaissut nyt taulukon, jossa käy selville piirisarjojen merkittävimmät erot. Vertailussa ovat jo julkaistun Z690:n lisäksi mukana H670, B660 ja H610.

Vuodon mukaan Intel ei ole rajoittanut muistitukea piirisarjan perusteella, vaan kaikista voidaan julkaista sekä DDR4- että DDR5-versioita. Myös PCIe 5.0 -tuki prosessorilta on mahdollinen piirisarjasta riippumatta, mutta on mahdollista, että valmistajat julkaisevat myös emolevyjä ilman PCIe 5.0 -tukea. Z690:n lisäksi myös H670 tukee x16 PCIe 5.0 -vetojen jakamista kahteen x8-liittimeen. Myös prosessorin ja piirisarjan välinen DMI-yhteys on kaksikolla muita nopeampi.

Kaikkia vielä julkaisemattomia piirisarjoja yhdistää se, että ne eivät tue prosessorin ylikellotusta, vaikka prosessori olisikin kerroinlukitsematon. Muistien ylikellotus sen sijaan onnistuu kaikilla, paitsi edullisimmalla H610:llä. Piirisarjojen suurimmat erot tulevatkin itse piirisarjan tukemista PCIe- ja USB- liitännöistä. Löydät kunkin emolevyn tarkemmat tiedot uutiskuvan taulukosta.

Lähde: momomo_us @ Twitter