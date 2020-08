Parhaimmillaan 128 ydintä kahden Epyc-prosessorin voimin tarjoavat työasemat muistuttavat monin tavoin ajasta, kun kannettavat olivat kirjaimellisesti painavia salkkuja.

Nykypäivän tehokannettavatkin ovat vielä tyypillisesti pienikokoisia ja verrattain keveitä. Vanhan ajan salkkumikrot ovat historiaa, tai ainakin olivat tähän asti.

MediaWorkstations on julkaissut kolme siirrettävää tehotyöasemaa, joiden muotokielessä on virkistävä tuulahdus vanhan ajan salkkumikroista. Sarjaan kuuluu Ryzen Threadripper -prosessorilla varustettu a-XP ja Epyc-prosessoreilla varustetut a-X1P ja aX2P. Kuten Epyc-versioiden nimistä voi jo arvata, on toisessa yhden ja toisessa kahden prosessorikannan emolevy.

a-XP-malliin saa parhaimmillaan valittua Ryzen Threadripper 3990X -prosesorin, 256 Gt DDR4-muistia, enimmillään kaksi SSD-asemaa ja yhden kiintolevyn, kaksi NVIDIAn näytönohjainta tai laskentakorttia ja joukon muita lisälaitteita lisäakuista verkkokortteihin. Epyc-malleissa enimmillään 64-ytimisiä Epyc-prosessoreita on yksi tai kaksi, muistia voi olla parhaimmillaan 1 tai 2 teratavua, mutta muutoin vaihtoehdot ovat varsin samoja.

Salkkumikroon kuuluu luonnollisesti myös näyttö, mikä löytyy tietokoneen kyljestä kantena toimivan irrotettavan näppäimistön alta. a-X1P-malliin voi valita 17,3-tuumaisen FullHD- tai 4K UHD -näytön ja a-X2P-malliin on viritettävissä yhteensä peräti kuusi FullHD- tai neljä 4K UHD -näyttöä. a-XP:n näyttövaihtoehdot eivät selvinneet verkkosivuilta.

a-XP-mallin strategiset mitat ovat 433 x 347 x 229 mm ja varustuksesta riippuen 13,6 – 20,4 kg. a-X1P:n mitat ovat samat, mutta maksimipaino jää 19 kilogrammaan. a-X2P on sisaruksiaan kookkaampi 384 x 587 x 229 mm:n mitoilla ja 18,1 – 22,7 kg:n painoineen. Salkkutehotyöasemien lähtöhinnat ovat a-XP:lle 7997 dollaria, a-X1P:lle 8997 dollaria ja a-X2P:lle 9897 dollaria.

Lähde: MediaWorkstations, Reddit