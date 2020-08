Video: Testissä Blackstorm RGB Mech 2020 75% -näppäimistö

Testaamme videolla Verkkokauppa.comin Blackstrom-brändin 69,90 euron hintaisen RGB Mech 2020 75% -näppäimistön.

Verkkokauppa.comin tämän vuoden näppäimistöuutuus on RGB Mech 2020 75%. Nimestään huolimatta näppäimistö ei kuitenkaan ole 75% vaan 65 % kokoinen. Yhtiölle on tapahtunut muka tuotetta luodessa ja nimetessä. Lisäksi USB-kaapelin mainostetaan olevan punottu, mutta se on todellisuudessa muovinen.

Näppäimistön runko on muovinen, käytössä on kiinalaisen Bsunin punaiset lineaariset Cherry MX -kloonikytkimet ja näppäinhatut ovat ABS-muovia. Käytännön testeissä havaittiin, että USB-liitin on melko väljä, näppäimistön pohjassa ei ole kuin alhaalla kumitassut ja se liikkuu helposti pöydällä, välilyönnin, backspacen ja enterin vakauttimet helisevät metallisesti ja itse kytkimet tuntuvat hankaavilta ja puuromaisilta. Lisäksi näppäimistön hallintaan tarkoitettu Windows-ohjelmisto ei ole vielä valmis ja ladattavissa. Hyvinä puolinä kyseinen näppäimistökoko on pohjoismaalaisella näppäinasettelulla melko harvinainen ja RGB-valaistus oli monipuolinen. 69,90 euron hinnalla kokonaisuus ei kuitenkaan vakuuttanut ja sopivampi hinta näppäimistölle laatuun nähden olisi alle 50 euroa.

