Suorituskykyerot testeissä eivät olleet maailmoja mullistavia, mutta MSI OC Lab koki tarpeelliseksi todeta sen odottavan suorituskyvyn olevan parempaa lopullisilla jälleenmyyntiin päätyvillä prosessoreilla verrattuna nyt testattuihin näyteprosessoreihin.

AMD:n Zen 5 -arkkitehtuuri eli Ryzen 9000 -sarjan prosessorit ovat olleet monien pelaajien mielestä selkeä pettymys suorituskykyparannusten suhteen. Moni onkin siirtänyt toiveensa 3D-välimuistilla varustettuihin X3D-malleihin päivitysaikeiden osalta.

HardwareLuxx on valikoitujen muiten medioiden kanssa päässyt kiertelemään MSI:n tuotantotiloissa Kiinan Shenzenissä ja napsinut sieltä paitsi lukemattomia valokuvia, myös videomateriaalia. Vaikka kierroksen tarkoitus oli epäilemättä itse tehtaan ja tuotantoprosessien esittely, oli mukaan mahtunut myös tietoja tulevista Ryzen 9000X3D -prosessoreista.

MSI:n tarjoilemat ensimaistiaiset tulevista prosessoreista oli ajettu MSI OC Labin toimesta näytepiireillä. Yhtiö koki tarpeelliseksi kertoa heti alkuun, että varsinaisten lehdistöprosessoreiden ja jälleenmyyntiin päätyvien prosessoreiden suorituskyvyn odotetaan olevan parempaa, kuin näyteprosessoreiden. Kuvat on jo ilmeisesti poistettu HardwareLuxxin artikkelista, mutta VideoCardz oli ehtinyt napata ne talteen.

Testeissä Cinebench R23 -sovelluksessa erot Ryzen 9 9950X:n ja 16-ytimisen Ryzen 9000X3D:n välillä olivat virhemarginaalin sisällä, mutta 9950X vei voiton sekä yhden ytimen että kaikkien ydinten suorituskyvyssä pienellä erolla. Ryzen 9 9700X puolestaan peittosi yhdellä ytimellä 8-ytimisen 9000X3D:n, mutta kaikilla ytimillä X3D-versio vei voiton vähän yli virhemarginaalin yltävällä 6,5 %:n erolla. Kellotaajuuksissa oli selvästi eroa ainakin 8-ytimisen kohdalla, sillä 5,2 GHz:n vakioidulla kellotaajuudella Ryzen 9000- ja 9000X3D -prosessorit olivat yhtä suorituskykyisiä.

Vertailuun pääsivät mukaan myös nykyiset Ryzen 7000X3D -prosessorit. 16-ytimisten Ryzen 9 7950X3D:n ja 9000X3D:n välillä eroa oli Cinebenchissä yhdellä ytimellä 9 ja kaikilla 16 %. 8-ytimisten Ryzen 7 7800X3D:n ja 9000X3D:n puolella erot olivat merkittävästi suurempia; yhdellä ytimellä ero kasvoi jopa 18 %:iin ja kaikilla 28 prosenttiin.

Cinebench on kuitenkin suht harvan kohdalla se suosikkipeli, joten mielenkiintoisinta antia oli pelisuorituskykyä Far Cry 6:lla, Shadow of the Tomb Raiderilla ja Black Myth: Wukongilla vertaileva dia. Dian mukaan 1080p-resootiolla GeForce RTX 4090 -näytönohjaimella 8-ytiminen Ryzen 9000X3D peittosi Ryzen 7 7800X3D:n Far Cryssä 11 %:n erolla, Tomb Raiderissa 4 %:n erolla ja Black Mythissä 2 %:n erolla. 16-ytiminen 9000X3D puolestaan peittosi Ryzen 7 7950X3D:n Far Cry 6:ssa 13 %:n erolla ja Tomb Raiderissa sekä Black Mythissä 2 %:n erolla.

Lähteet: HardwareLuxx, VideoCards