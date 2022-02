MSI valmistelee MEG- ja MPG-virtalähteitä 600 watin PCIe 5.0 H+ -lisävirtaliittimellä

PCIe 5.0 H+ -lisävirtaliitin on 12+4-pinninen ja se mahdollistaa esimerkiksi näytönohjaimelle jopa 600 watin tehonkulutuksen yhdellä lisävirtaliittimellä

Asus ehti julkaista ensimmäisenä PCI Epxress 5.0 -yhteensopivan virtalähteen, mutta pian paljastui, ettei se tue täyttä 600 watin H+-lisävirtaliitintä, vaan siinä on käytössä vain 12-pinninen liitin ilman neljää lisäpinniä. Nyt kuviin on saatu ensi kertaa virtalähde, jossa on täysi tuki myös PCIe 5.0 H+- eli 12VHPWR-lisävirtaliittimelle lisäpinneineen.

WCCFTech on saanut käsiinsä kuvia ja tietoja MSI:n tulevista MEG- ja MPG-sarjan virtalähteistä. MSI lupaa molemmille PCIe 5.0 -yhteensopivuuden ja vuotokuvissa nähdään, että molemmista löytyy myös PCIe 5.0 H+ -lisävirtaliitin. PCIe 5.0 H+ mahdollistaa esimerkiksi näytönohjaimelle maksimissaan 600 watin kulutuksen yhdestä liittimestä.

Siinä missä Asus luottaa PCIe 5.0 -yhteensopivassa 12-pin liittimessään kahden 8-pinnisen liittimen yhdistämiseen, on MSI:n PCIe 5.0 H+ -lisävirtaliitin 12+4-pinninen molemmista päistään. MEG-sarjan virtalähteet tukevat lisäksi toistaiseksi mysteeriksi jäävää G.I. Engine -ominaisuutta.

MSI tulee julkaisemaan MEG-sarjaan 1000- ja 1300 watin versiot ja ne ovat molemmat 80 Plus Platinum -sertifioituja. MPG-sarjaan tulee puolestaan saataville 80 Plus Gold -sertifioituina 750, 850 ja 1000 watin virtalähteet.

Lähde: WCCFTech