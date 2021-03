Nubia julkaisi uudet Red Magic 6 -sarjan pelipuhelimet 165 hertsin näytöllä

Nubia on julkaissut Red Magic 6- ja 6 Pro -pelipuhelimet Kiinassa ja niiden globaalin julkaisun odotetaan seuraavan perästä 16. päivä kuluvaa kuuta.

Pelipuhelimistaan tunnettu Nubia aloitti kiusoittelun seuraavan sukupolven Red Magic 6 -pelipuhelintensa julkaisusta tämän kuun alussa kiusoitteluvideolla. Verkkosivuilla pyörii parhaillaan laskuri, joka päättyy 16. päivä kuluvaa kuuta, mutta sivujen kalenterissa on mainittu vielä 2. huhtikuutakin. Viimeisin päivämääristä viitannee puhelinten todelliseen saatavuuteen, sillä Red Magic 6 (pääkuvassa) ja 6 Pro on julkistettu tänään Kiinassa. Tämänhetkinen laskuri tikittää siis hyvällä todennäköisyydellä kohti maailman ensimmäisten 165 hertsin näytöllä varustetun pelipuhelinten julkaisua.

Nubia oli varmistanut jo kiusoittelusivuillaan Red Magic 6:sen sydämenä sykkivän Qualcommin Snapdragon 888. Kiinan julkaisussa on nyt varmistunut, että järjestelmäpiirin parina on perusmallissa 8 tai 12 Gt LPDDR5- ja Pro-mallissa 12, 16 tai jopa 18 Gt muistia. UFS 3.1 -tallennustilaa on tarjolla perusmalleihin 128 tai 256 Gt ja Pro-malleihin 128-512 Gt, joskin 512 Gt:n kapasiteetti on varattu vain 18 Gt:n muistilla varustetulle Transparent Edition -erikoismallille.

Niin ikään kiusoittelusivuilla on jo varmistettu molempien mallien käyttävän 6,8-tuumaista FullHD+-resoluution näyttönä, joka tarjoaa ensimmäisenä maailmassa 165 herstin virkistystaajuutta puhelinten kokoluokassa. Näyttö tukee 360 hertsin kosketuksentunnistusta useammalle sormelle tai 500 hertsin yhdelle sormelle. Sen virkistystaajuus on adaptiivinen: se tippuu matalimmillaan 30 hertsiin ja nousee tarvittaessa 120 hertsiin asti käyttöjärjestelmän puolella ja tuetuissa peleissä aina 165 hertsiin asti. Näyttö tukee 10-bittisiä värejä ja HDR:ää ja sen alle on saatu piilotettua myös sormenjälkilukija.

Puhelinten takakamera on saatu kuvien perusteella pidettyä rungon tasalla ja kolmoiskamera onkin upotettu päällekkäin keskelle puhelimen selkää. Pääkameran kerrotaan olevan 64 megapikselin sensorilla tukikameroiden ollessa 8 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makrokamera. Perusmalleissa on 5050 mAh:n akku, joka tukee 65 watin pikalatausta. Pro-malleissa akun kapasiteetti on yllättäen jopa pienempi 4500 mAh, mutta sitä kompensoidaan nopeammalla 120 watin pikalatauksella, jonka luvataan lataavan puhelimen tyhjästä puolilleen viidessä minuutissa. Jäähdytyksestä on vastuussa ICE 6.0:ksi ristitty järjestelmä, joka yhdistää pakettiin höyrykammion, lämpöputkia ja pienen tuulettimen. Puhelimen toiselta kyljeltä löytyy lisäksi kosketusherkät olkapainikkeet. Pelaajien kanssaeläjien iloksi puhelimissa on myös 3,5 mm:n kuulokeliitin. Koko paketin strategiset mitat ovat

Red Magic 6:n lähtöhinta on Kiinassa 3799 yuania eli noin 490 euroa, kun Pro-mallien hinnat lähtevät 4399 yuanista eli noin 568 eurosta. 18 Gt:n muistilla varustettu Transparent Edition 512 Gt:n tallennustilalla on hinnoiteltu 6599 yuaniin eli noin 852 euroon. Kiinan hinnat ovat kuitenkin tyypillisesti selvästi edullisempia, kuin länsimaiden.

Lähteet: Red Magic, GSMArena