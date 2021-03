MSI on sijoittanut kookkaaseen blokkiyksikköön virransyöttöä viilentävän tuulettimen ja LCD-näytön.

Parhaiten emolevyistään tunnettu MSI on muiden jättien tavoin laajentanut toimintansa vuosien varrella laajalle, eikä prosessoricooleritkaan ole yhtiölle enää vieras ala. Vaikka yhtiön uudet MPG CoreLiquid -AIO-nestekierrot käyttävät Asetekin suosittua tekniikkaa, on MSI löytänyt myös tapoja erottua massasta.

MSI:n MPG CoreLiquid K -sarjan suljetut AIO-nestekierrot tulevat saataville 240 ja 360 millimetrin jäähdyttimillä. Niiden blokkiyksikön ydin on Asetekin 7. sukupolven teknologiaa, mutta MSI on piilottanut sen kuoriin lisäksi hiljaisen Torx Fan 3.0 -tuulettimen tehostamaan prosessorikannan ympäristön ja erityisesti virransyötön jäähdytystä. Lisäksi koko komeuden päällä on 2,4-tuumainen LCD-näyttö, jonka voi ohjelmoida näyttämään kuvia tai vaikka prosessorin kellotaajuuden.

240 ja 360 mm:n jäähdyttimien kaverina on koosta riippuen kaksi tai kolme MSI:n omaa 120 mm:n Torx Fan 4.0 -tuuletinta. Tuulettimet ovat nykytrendien mukaisesti varustettu osoitettavalla RGB-valaistuksella. K240-mallin tekniset tiedot eivät ole vielä saatavilla, mutta K360-mallissa kaksoiskuulalaakeroitujen tuuletinten nopeudeksi ilmoitetaan 0-2500 RPM ja meluntuotoksi 39,9 dBA. Tuulettimet tuottavat 3,29 mmH2O:n staattisen paineen ja liikuttavat ilmaa 131,5 kuutiometriä tunnissa (77,4 CFM).

Blokkiyksikön kooksi ilmoitetaan 94,66 x 83,36 x 94 millimetriä, eli kyse on varsin kookkaasta laitoksesta. Valitettavasti K360:n tekniset tiedot eivät kerro blokkiyksikköön piilotetun tuulettimen tietoja, mutta pumpun meluntuotoksi kerrotaan 20 dBA.

MPG CoreLiquid K -sarjan AIO-nestecoolerit ovat yhteensopivia kaikkien yleisimpien prosessorikantojen kanssa, mukaan lukien HEDT-luokan kannat. MSI ei ole vielä ilmoittanut milloin tai mihin hintaan uudet coolerit tulevat saataville.

Lähde: MSI