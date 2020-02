NVIDIA julkaisi uudet GeForce 442.50 -ajurit näytönohjaimilleen

GeForce 442.50 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat Game Ready -leimat Apex Legendsin uusimmalle kaudelle, The Division 2:n Warlord of New York -lisäosalle ja ARK: Genesis Part 1:lle.

NVIDIA on julkaissut näytönohjaimilleen uudet ajurit. GeForce 442.50 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat kaikkia yhtiön työpöytänäytönohjaimia Kepler-arkkitehtuurista ja mobiilinäytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

Huom! NVIDIA suosittelee poikkeuksellisesti tekemään System Restore -palautuspisteen ennen GeForce 442.50 -ajureiden asennusta.

GeForce 442.50 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat Game Ready -leimat Apex Legends: Season 4:lle, The Division 2:n Warlords of New York -lisäosalle ja ARK: Genesis Part 1:lle. Lisäksi ajureissa on mukana uudet VRSS-profiilit VRChat-, Budget Cuts 2: Mission Insolvency-, The Walking Dead: Saints & Sinners-, Doctor Who- ja PokerStarsVR-sovelluksille. Ajureissa on myös tietoturvapäivityksiä, mutta NVIDIAn julkaisutiedotteen linkki, mikä kertoisi mistä päivityksistä on kyse, on uutista kirjoittaessa rikki.

Tuttuun tapaan ajurit myös korjaavat aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa korjattuja bugeja ovat esimerkiksi Apex Legendsin kaatuilu DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG -virheeseen, Mortal Kombatin satunnaiset kaatumiset työpöydälle ilman virheilmoitusta sekä Red Dead Redemption 2 -pelissä Vulkan-rajapinnalla esiintynyt kaatuilu Pascal-arkkitehtuurilla ja sitä vanhemmilla näytönohjaimilla. Tiedossa olevia bugeja ovat World of Warcraftin kaatuminen Windows 7 -käyttöjärjestelmällä vaihdettaessa DirectX 11 -rajapinnasta DirectX 12 -rajapintaan, Zombie Army: Dead War 4:ssä toimimaton Ansel ja Freestyle-filtterit sekä Tom Clancy’s Rainbow Six Siegessä Vulkan-rajapinnalla G-Sync-näytöillä esiintyvä vilkkuminen, kun pelissä on vaihdettu ikkunoidusta tilasta täyteen ruutuun tai päinvastoin. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä