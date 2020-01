NVIDIA leikkasi GeForce RTX 2060 -näytönohjaimen suositushintaa

NVIDIA vastasi AMD:n Radeon RX 5600 XT:n luomaan uhkaan leikkaamalla GeForce RTX 2060:n suositushintaa. Founders Editionin uusi hinta on Suomessa 329,99 euroa.

NVIDIA piti CES 2020 -messuilla verrattain pientä roolia, mutta kilpailijoiden toimet eivät taatusti jääneet huomaamatta. Nyt yhtiö on päättänyt vastata AMD:n Radeon RX 5600 XT:n esittelyyn ja sen tuomaan uhkaan yhtiön hinnoittelulle.

AMD:n CES 2020 -messuilla julkaisema Radeon RX 5600 XT sijoittuu suorituskyvyssä yhtiön omien testien mukaan GeForce GTX 1660 Ti -näytönohjaimen yläpuolelle, mutta niiden suositushinta on identtinen 279 dollaria. NVIDIA on vastannut tilanteeseen tarkistuttamalla GeForce RTX 2060:n hintaa alaspäin.

NVIDIAn Yhdysvaltain sivustolta lähtenyt hinnanleikkaus asettaa RTX 2060:n uuden hinnan 299 dollariin ja Suomen sivustolle uusi 329,99 euron hinta saatiin tänään. Aiemmin RTX 2060 oli hinnoiteltu yhtiön Suomen sivuilla 385 euroon. Myös AIB-valmistajien RTX 2060 -tarjontaan on odotettavissa vastaavat leikkaukset ja uudet hinnat näkyvät jo esimerkiksi Keski-Euroopan hintoja seuraavassa Geizhals-palvelussa. Kotimaisia hintoja seuraavassa Hinta.fi-hintaseurantapalvelussa tällä hetkellä edullisimmat mallit kustantavat 339 euroa eikä niissä näy vielä NVIDIAn hintaleikkuri.

Näytönohjainmarkkinoilla on tällä hetkellä valinnanvaraa 200 – 300 euron hintaluokissa joka makuun ja tarpeeseen. Noin parin kympin välein tarjolla on NVIDIAn GeForce GTX 1650 Super, 1660, 1660 Super, 1660 Ti ja RTX 2060 sekä AMD:n Radeon RX 5500 4 Gt, 5500 8 Gt ja 5600 XT. Tilanne on kuluttajien kannalta samaan aikaan sekä herkullinen että tuskastuttava. Toisaalta valinnanvaraa on joka budjetille, toisaalta AIB-valmistajien järeämmät jäähdyttimet tekevät helposti hitaammasta mallista nopeampaa kalliimman, mikä voi saada valikoiman näyttämään sekavalta.

