Yhtiö julkaisi kerralla Snapdragon G1 Gen 1:n, G2 Gen 1:n sekä kiihdytettyä säteenseurantaa tukevan lippulaivamalli G3x Gen 2:n.

Mobiilijärjestelmäpiirijätti Qualcomm on julkaissut uusia järjestelmäpiirejä käsikonsoliluokan Android-laitteisiin. Snapdragon G -sarja jakautuu nyt kolmeen suorituskykyportaaseen ja sen lippulaivamalli tukee myös kiihdytettyä säteenseurantaa.

Qualcomm Snapdragon G -sarjan uudet piirit tottelevat nimiä G1 Gen 1, G2 Gen 1 ja G3x Gen 2. Yhtiön diojen mukaan G1 on suunniteltu striimaamiseen joko pelitietokoneelta tai pilvestä, G2 mobiilipelaamiseen ja G3x tehokkaimpaan luokkaan todellisille alan harrastajille.

Valitettavasti tiedot itse järjestelmäpiireistä ovat ainakin tässä vaiheessa varsin vajavaisia. Kaikille yhteistä on kahdeksan Kryo-prosessoriydintä, mutta niiden tarkemmista konfiguraatioista kuten ydinten tyypeistä ja kellotaajuuksista ei hiiskuta.

G1 Gen 1 on varustettu lisäksi Adreno A11 -grafiikkaohjaimella, Wi-Fi 5- ja Bluetooth 5 -tuilla ja se tukee parhaimmillaan 1080p-näyttöjä 60 hertsin virkistystaajuudella.

G2 Gen 1:ssä GPU on päivitetty A21:ksi ja mukaan on saatu lisättyä FastConnect 6700 -modeemi Wi-Fi 6/6E- ja Bluetooth 5 -tuella. Se tukee FullHD+ -näyttöjä maksimissaan 144 hertsin virkistystaajuudella ja mukana on myös 5G-modeemi mmWave- ja sub-6 -tuilla.

Lippulaiva G3x Gen2:n GPU tottelee nimeä A32 ja se sisältää tuen säteenseurannan kiihdytykselle. Järjestelmäpiiri tukee myös kahta kameraa ja tuoreempaa FastConnect 7800:ta Wi-Fi 7- ja Bluetooth 5.3 -tuilla. Näyttöjen osalta on tuettuna FullHD+ 144 hertsin virkistystaajuudella ja 5G-yhteydet on päivitetty tukemaan myös 300 MHz:n sub-6 -yhteyksiä.

Suorituskykylukemia Qualcomm tarjoili vain huippumalli G3x Gen 2:sta. Yhtiön testien mukaan se tarjoaa noin 40 % parempaa suorituskykyä per watti Genshin Impactissa, 50 % parempaa suorituskykyä Geekbenchin kaikkien ydinten testissä, jopa 150 % parempaa suorituskykyä 3DMark Wildlifessä ja peräti 200 % parempaa suorituskykyä GFX Bench 5.0 AR Vulkan -testissä, kun verrokkina on G3x Gen 1. Suorituskyvyn luvataan lisäksi laskevan selvästi vähemmän pitkässä ja raskaassa rasituksessa.

Tällä hetkellä on tiedossa, että uusia järjestelmäpiirejä käyttäviä laitteita on tulossa ainakin Aya Neolta, Huaqinilta, Inventeciltä ja Thundercommilta. Aya Neo on ehtinyt jo julkistaa ensimmäisen tuotteensa ja kertonut tulevan Aya Neo Pocket S -käsikonsolin käyttävän nimenomaan lippulaivapiiri Snapdragon G3x Gen 2:ta.

Lähteet: Qualcomm, XDA-Developers