Arcin markkinoinnissa keskitytään edullisen hinnan lisäksi korjattavuuteen, kuten HMD:n Pulse-mallistossakin.

Suomalainen HMD eli Human Mobile Devices on julkaissut uuden Arc-älypuhelinmallinsa edullisimpaan alle 100 euron hintaluokkaan. Arc noudattelee ulkoasultaan samankaltaista muotokieltä aiemman Pulse-malliston kanssa ja käyttäjälle on jälleen annettu virallisen varaosamyynnin turvin mahdollisuus suorittaa puhelimelle itsenäisesti pieniä korjauksia tarpeen niin vaatiessa, esimerkiksi akun tai latausliitännän vaihdon. Varaosia HMD:n puhelimiin myy iFixit ja Arcin korjattavuusluokka on Gen1, eli rahtusen suppeampi kuin Gen2-korjattavuudella varustetuissa Skyline– ja Fusion-malleissa.

Arcissa on 6,52-tuumainen HD-näyttö 60 hertsin virkistystaajuudella ja kuvasuhteella 20:9. Suorituskyvystä vastaa Unisocin vanhahko 9863A-järjestelmäpiiri ja 2 gigatavua RAM-muistia, joiden kaverina on 64 Gt tallennustilaa. Puhelimessa on 13 megapikselin automaattitarkenteinen takakamera ja 5 megapikselin etukamera. Akku on kapasiteetiltaan 5000 milliampeerituntia ja sen latausteho on 10 wattia. Lisäksi mukana on 3,5 mm:n kuulokeliitäntä ja microSD-muistikorttituki 128 Gt:uun asti.

HMD Arcin tekniset tiedot:

Värivaihtoehdot: Musta

Ulkomitat: 166,4 × 76,9 × 8,95 mm (K × L × S)

Paino: 185,4 g

Näyttö: 6,52” IPS, 576 × 1280 pikseliä, 60 Hz, 20:9-kuvasuhde, 460 nitin maksimikirkkaus

Unisoc 9863A -järjestelmäpiiri

2 Gt RAM-muistia

64 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (maks. 128 Gt)

4G (nano-SIM)

802.11b/g/n (Wi-Fi 4), Bluetooth 5.2, GPS/AGPS/Galileo

13 MP:n takakamera, AF

5 MP:n etukamera

Akku: 5000 mAh, 10 W, USB Type-C

Monokaiutin

3,5 mm:n kuulokeliitäntä

IP54-suojausluokitus

Android 14 Go Edition, 2 vuoden tietoturvakorjaukset neljännesvuosittain

HMD Arc on saatavilla 99 euron hintaan Verkkokauppa.comista.

