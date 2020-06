AMD julkisti Ryzen 5 3600XT-, 7 3800XT- ja 9 3900XT -prosessorit aiempaa korkeammin Boost-kellotaajuuksin

Parantuneen valmistusprosessin myötä AMD pystyi nostamaan prosessoreiden Boost-kellotaajuuksia muuttamatta niiden TDP-arvoja.

Netissä on pyörinyt viime aikoina rutkasti vuotoja AMD:n tulevien Ryzen 3000 -sarjan XT-päivitysmalleista. Nyt prosessorit on julkistettu myös virallisesti.

Uusia prosessorimalleja julkistettiin yhteensä kolme: Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT ja Ryzen 9 3900XT. Prosessorit perustuvat tuttuun Zen 2 -arkkitehtuuriin ja täysin samoihin siruihin, kuin aiemmatkin mallit. Erot muodostuvatkin vain Boost-kellotaajuuksista, jotka yhtiö on voinut asettaa aiempaa korkeammalle samalla TDP:llä parantuneen valmistusprosessin myötä. Korkeammat Boost-kellotaajuudet puolestaan parantavat etenkin yhden säikeen suorituskykyä.

Ryzen 5 3600XT on tuttuun tapaan kuusiytiminen ja se voi suorittaa SMT-teknologian avulla samanaikaisesti 12 säiettä. Sen peruskellotaajuus on vanha tuttu 3,8 GHz ja Boost-kellotaajuus 100 MHz 3600X-mallia korkeampi 4,5 GHz.

Ryzen 7 3800XT:ssä ytimiä on kahdeksan ja se tukee 16 säiettä. Prosessorin peruskellotaajuus on 3,9 GHz ja Boost-kellotaajuus on noussut 3800X-malliin nähden 200 MHz:llä 4,7 GHz:iin.

Ryzen 9 3900XT on 12-ytiminen ja tukee 24 säiettä. Sen peruskellotaajuus on 3,8 GHz ja Boost-kellotaajuus 100 MHz 3900X-mallia korkeampi 4,7 GHz.

Ryzen 5 3600 XT:n mukana toimitetaan Wraith Spire -jäähdytin, mutta 3800XT ja 3900XT tulevat myyntiin ilman jäähdytystä. AMD suosittelee vähintään 280 mm:n jäähdyttimellä varustettua nestekiertoa tai yhtä tehokasta ilmajäähdytystä, jotta prosessoreista saadaan kaikki irti.

Samassa yhteydessä AMD ilmoitti uudesta A520-piirisarjasta sekä päivittyneestä StoreMI-teknologiasta. StoreMi 2.0 perustuu uuteen välimuistipohjaiseen algoritmiin, mutta sen tarkat edut aiempaan jäivät epäselviksi. StoreMI hyödyntää SSD-asemaa ja perinteistä kiintolevyä tarjotakseen käyttäjälle molempien parhaita puolia. A520-piirisarjan yksityiskohtia ei julkaistu vielä.

Uudet Ryzen 3000XT -päivitysprosessorit saapuvat myyntiin 7. heinäkuuta ja A520-emolevyjen odotetaan ehtivän markkinoile elokuun aikana. Ryzen 5 3600XT:n suositushinta on 249 dollaria, 7 3800XT:n 399 dollaria ja 9 3900XT:n 499 dollaria.

Lähde: AMD