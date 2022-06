AMD varmisti samalla 3D V-Cachen tulleen jäädäkseen ja kertoi 16-ytimisen Zen 4 -työpöytäprosessorin peittoavan vastaavan Zen 3 -prosessorin yli 35 %:n erolla Cinebenchissä.

AMD:n parhaillaan käynnissä olevassa Financial Analyst Day 2022 -tapahtumassa on esitelty datakeskuskiihdytinten lisäksi muun muassa kattavia prosessoriroadmappeja. Uudet roadmapit yltävät vuoden 2024 loppuun.

Prosessoripuolella AMD lupaa Zen 4 -arkkitehtuurin parantavan IPC:tä 8-10 %, yhden säikeen suorituskykyä yli 15 %, jopa neljänneksen enemmän muistikaistaa per ydin, tuki AVX-512:lle sekä uusille tekoälyyn panostaville laajennoksille. Verrattaessa 16-ytimistä 32-säiettä suorittavaa Zen 3- ja Zen 4 -työpöytäprosessoria Zen 4:n kerrotaan tarjoavan Cinebenchin moniydintestissä yli 25 % parempaa suorituskykyä per watti ja yli 35 % parempaa suorituskykyä.

Lisäksi Zen 4:n osalta varmistettiin sekä 5 että 4 nanometrin prosessien käyttö ja V-Cache-välimuistilla varustettu versio jo aiemmin tiedossa olleiden perus- ja Zen 4c -versioiden rinnalle. Kuluttajaprosessoreista puolestaan paljastettiin seuraavan sukupolven mobiiliarkkitehtuuri Phoenix Point Zen 4 -ytimillä, RDNA3-grafiikkaohjaimella ja AIE:llä (Artificial Intelligence Engine). Phoenix Point tullaan valmistamaan 4 nanometrin prosessilla. AMD XDNA:n avulla AI Engine on ilmeisesti vaihdettavissa FPGA-verkkoon. Molemmissa hyödynnetään useita AI Engine- tai FPGA-”ytimiä” ja niiden rinnalta löytyvää paikallista muistia. Työpöytäpuolelle yhtiö varmisti puolestaan Zen 4 Ryzenin rinnalle 3D V-Cachella varustetun version sekä varmisti Threadripper-version.

3D V-Cache -välimuistia tullaan hyödyntämään myös palvelinpuolella Genoa-X-koodinimellisissä Epyc-prosessoreissa, joissa tulee olemaan maksimissaan 96 Zen 4 -ydintä ja yli gigatavu L3-välimuistia per prosessorikanta. Lisäksi yhtiöllä on valmisteilla palvelinpuolelle edullisempi, suorituskykyyn per watti panostava Siena, jossa on maksimissaan 64 Zen 4 -ydintä. Molemmat uutuudet ovat luvassa tämän vuoden aikana.

Vuoden 2024 aikana vuorossa on taas Zen 5, josta tullaan julkaisemaan edeltäjänsä tavoin perusversio, V-Cache-versio sekä tiheys- ja energiatehokkuusoptimoitu Zen 5c -versio. Arkkitehtuurissa kerrotaan olevan uusi front end ja aiempaa leveämpi käskyjen lähetys sekä integroituja tekoälyyn ja koneoppimiseen panostavia optimointeja. Kuluttajapuolella Zen 5 tullaan näkemään kannettavissa 4 nanometriä kehittyneemmällä valmistusprosessilla valmistettuina Strix Point -prosessoreissa. Strix Pointissä Zen 5 -ydinten rinnalta löytyy ”RDNA3+”-grafiikkaohjain ja AIE. Työpöytäpuolen Zen 5 -prosessori tunnetaan puolestaan koodinimellä Granite Ridge, mutta siitä yhtiö ei kertonut sen tarkempaa.

Lähde: AMD, Anandtech (1), (2), (3), (4)