Uutuusmallistosta ainoastaan Redmi Note 10 5G tukee 5G-verkkoja.

Xiaomi esitteli tänään uudet Redmi Note 10 -sarjan älypuhelimet. Viime vuonna julkaistusta Note 9 -sarjasta poiketen uutuusmallisto koostuu kolmen sijaan peräti neljästä puhelimesta – Note 10 -perusmallista, Note 10 5G:stä, Note 10 S:stä ja Note 10 Prosta. Ne ovat suoraa jatkoa Note 9- sekä 9T -sarjalle ja totuttuun tapaan puhelinten mallinimet Aasiassa poikkeavat jonkin verran länsimaista.

Aiemmin tänään Xiaomi ehti julkaisemaan Intian markkinoille Redmi Note 10-, Note 10 Pro- ja Note 10 Pro Max -älypuhelimet, joista ensimmäinen vastaa globaalia Note 10:tä ja Pro Max globaalia Note 10 Prota. Globaaleiden markkinoiden Note 10S:ää vastaavaa Note 10-sarjalaista Intian markkinoilla ei julkaistu.

Kolmea edellä mainittua globaaleiden markkinoiden puhelinta yhdistää nykyisin edullisissakin hintaluokissa yleistyneen 5G-verkkotuen puute, minkä myötä ne sijoittuvat Redminkin mallistossa hieman hämmentävään rakoon vanhemman Redmi Note 9T-mallin tukiessa 5G:tä. Neljäs Redmi Note 10 -sarjalainen, Redmi Note 10 5G, puolestaan nimensä mukaisesti tukee 5G-verkkoja. Kaikkia Note 10 -malleja yhdistäviä ominaisuuksia ovat AMOLED-näyttö sekä edeltäjistä parantuneet kameraominaisuudet.

Redmi Note 10S ja Redmi Note 10 jakavat keskenään monin osin yhteiset ominaisuudet. Molempien näyttönä toimii 6,43-tuumainen 1080p-resoluution AMOLED-näyttö, jonka virkistystaajuutta ei erikseen kerrottu, joten kyseessä on todennäköisesti tavanomainen 60 Hz:n näyttö. Molemmat myös luottavat neloiskamerajärjestelmään, jossa pääkameran parina on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera ja kaksi 2 megapikselin kameraa, joista toinen on makrokuvaukseen ja toinen syvyystietojen mittaukseen. Akulla molemmissa puhelimissa on kokoa 5000 mAh:n ja se tukee 33 watin pikalatausta.

Erot Redmi Note 10:n ja Note 10S:n välillä tulevat pääkameran resoluutiosta ja sisällä sykkivästä järjestelmäpiiristä. Note 10S:n pääkamerana toimii 64 megapikselin sensori, kun taas Note 10 -perusmallissa on 48 megapikselin sensori. Järjestelmäpiirien osalta perusmalli tarjoaa Qualcommin Snapdragon 678:n ja Note 10S MediaTekin Helio G95:n. Myös RAM-muistia Note 10S tarjoaa perusmallia enemmän. Yhteysominaisuuksien puolelta Note 10 -perusmallista puuttuu NFC-tuki.

Redmi Note 10:n (suluissa 10S:n) tekniset ominaisuudet:

Mitat: 160,46 x 74,5 x 8,29 mm

Paino: 178,8 grammaa

6,43” AMOLED Dot Display -näyttö, Full HD+

Qualcomm Snapdragon 678 -järjestelmäpiiri (MediaTek Helio G95 -järjestelmäpiiri)

4 tai 6 Gt (6 tai 8 Gt) LPDDR4X -muistia

64 tai 128 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa

LTE, Dual-SIM, (NFC)

3,5 mm:n ääniliitäntä, IR-lähetin, dual speakers, IP53-luokitus

Neloistakakamera 48 megapikselin pääkamera (64 megapikselin pääkamera) 8 megapikselin ultralaajakulmakamera 2 megapikselin makrokamera 2 megapikselin syvyystietokamera

13 megapikselin etukamera

5000 mAh:n akku, 33 watin pikalataus.

Kaksikon yläpuolelle sijoittuva Redmi Note 10 Pro tarjoaa suuremman 6,67-tuumaisen Full HD+ -näytön AMOLED-paneelilla, joka yltää 120 hertsin virkistystaajuuteen ja tehokkaamman Snapdragon 732G -järjestelmäpiirin. Suuren näytön suojana on Gorilla Glass 5 -suojalasi ja järjestelmäpiirille virtaa tuo 5020 mAh:n akku, joka tukee edullisempien mallien tavoin 33 watin pikalatausta.

Lisäksi kamerajärjestelmää on viritelty. Pääkameran resoluutio on edullinen hintaluokka huomioiden erittäin korkea 108 megapikseliä, minkä lisäksi erillisestä makrokamerasta on luovuttu. Makrokameran sijaan Pro-malli tarjoaa 5 megapikselin telekameran.

Redmi Note 10 Pron tekniset tiedot:

Mitat: 164 x 76,5 x 8,1 mm

Paino: 193 grammaa

6,67” AMOLED Dot Display -näyttö, Full HD+, 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 732G -järjestelmäpiiri

6 tai 8 Gt LPDDR4X -muistia

64 tai 128 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa

LTE, Dual-SIM, NFC

3,5 mm:n ääniliitäntä, IR-lähetin, stereokaiuttimet

Neloistakakamera 108 megapikselin pääkamera 8 megapikselin ultralaajakulmakamera 5 megapikselin telekamera 2 megapikselin syvyystietokamera

16 megapikselin etukamera

5020 mAh:n akku, 33 watin pikalataus.

Android 11, MIUI 12

Redmi Note 10 5G on malliston ainoa 5G-yhteyksillä varustettu laite ja se onkin suunnattu markkinoiden edullisimmaksi 5G-puhelimeksi. Puhelimen sisällä sykkii 7 nm prosessilla valmistettu MediaTekin Dimensity 700 -järjestelmäpiiri, joka sijoittuu pykälän Redmi Note 9T:ssä nähdyn Dimensity 800U:n alapuolelle. 800U:n tavoin myös Dimensity 700 tukee Dual 5G SIM -ratkaisua, eli puhelimessa voi käyttää yhtä aikaa kahta 5G-verkossa olevaa SIM-korttia.

Näytön osalta Redmi Note 10 5G ottaa loikan Note 9T:n yläpuolelle sen 6,5-tuumaisen Full HD+ -näytön tukiessa nopeampaa 90 hertsin virkistystaajuutta, joka osaa sopeutua näytettyyn sisältöön pudottaen virkistystaajuuden 30 tai 60 Hz:iin videota toistaessa. Muista Redmi Note 10 -sarjalaisista poiketen Note 10 5G:n kohdalla Xiaomi ei mainostanut AMOLED-teknologiaa, joten kyseessä lienee perinteinen IPS-paneeli. Kamerajärjestelmänä Note 10 5G:ssä toimii 48 megapikselin pääkamera yhdessä 2 megapikselin syvyys- ja makrokameroiden kanssa. Järjestelmäpiirille virtaa tuo suurehko 5000 mAh:n akku, joka tukee 18 watin pikalatausta.

Redmi Note 10 5G:n tekniset tiedot:

Mitat: 161,81 x 75,34 x 8,92 mm

Paino: 190 grammaa

6,5” Dot Display -näyttö, Full HD+, 90 Hz

MediaTek Dimensity 700 -järjestelmäpiiri

4 tai 6 Gt (6 tai 8 Gt) LPDDR4X -muistia

64 tai 128 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa

5G, Dual-SIM, NFC

3,5 mm:n ääniliitäntä, IR-lähetin

Kolmoistakakamera 48 megapikselin pääkamera 2 megapikselin makrokamera 2 megapikselin syvyystietokamera

13 megapikselin etukamera

5000 mAh:n akku, 18 watin pikalataus.

Redmi Note 10 tulee saataville globaaleilla markkinoilla kolmena värivaihtoehona – Onyx Gray, Pepple White ja Lake Green. Tallennustila- ja muistivaihtoehtoja on myös kolme 4 / 64 Gt, 4 / 128 Gt ja 6 /128 Gt. Redmi Note 10:n suositushinnat alkavat 199 dollarista. Samoilla muistivaihtoehdoilla tarjolle tuleva Note 10 5G puolestaan on saataville neljässä värissä – Chrome Silver, Graphite Gray, Nighttime Blue ja Aurora Green. Redmi Note 10 5G:n hinnat alkavat 199 dollarista.

Redmi Note 10S:n värivaihtoehdot ovat muuten vastaavat kuin perusmallin, mutta vihreän Lake Green -värin sijaan tarjolla on sininsen Ocean Blue. Muistivaihtoehdot Note 10S:lle ovat 6 / 64 Gt, 6 / 128 Gt ja 8 / 128 Gt ja sen suositushinnat alkavat 229 dollarista. Redmi Note 10 Pro:n värivaihtoehdot ovat Onyx Gray, Glacier Blue ja Gradient Bronze ja se tulee saataville Note 10S:ää vastaavilla muistivarianteilla. Redmi Note 10 Pron hinnat alkavat 279 dollarista.

Suomen saatavuudesta ja hinnoista ei ole vielä tarkempaa tietoa, mutta todennäköisesti ainakaan kaikkien laitteiden kaikkia muistivariantteja ei kotimaassamme nähdä. Xiaomi on ilmoittanut kertovansa paikallisesta saatavuudesta myöhemmin kuluvan kevään aikana.

Lähde: Xiaomi, sähköpostilehdistötiedote