Huomiota herättävimmät uutuudet lienevät kookkaalla 90° kulmassa taittuvalla näytöllä varustettu ROG Ryuo IV SLC AIO-cooleri sekä värillisellä e-ink-näytöllä varustettu NUC 14 Pro AI+, mutta maininnan ansainnee myös NPU-tekoälykiihdyttimen reitittimeen tuova ROG Rapture GT-BE19000AI -reititin.

Vahvasti CES-messuilla läsnä oleva Asus on julkistanut uusia tuotteita liki joka osa-alueelle. Tässä uutisartikkelissa keskitymme yhtiön uusiin NUC-tietokoneisiin ja AIO-jäähdytysratkaisuihin. Oman mainintansa ansaitsee myös ROG Rapture GT-BE19000AI, joka on saanut tuotua tekoälykiihdytyksen myös reitittimiin.

Asuksen uusien AIO-coolereiden terävin kärki on ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB. Yhtiön mukaan cooleri on suunniteltu rakentajille, jotka arvostavat virtaliittimet takapuolelle siirtävien BTF-emolevyjen siistiä estetiikkaa. Coolerin pumppublokkin päältä löytyy kookas, liikuteltava 6,7” AMOLED-näyttö 90° asteen kulmalla, mikä mahdollistaa kolmiulotteisen illuusion sopivasta kulmasta katseltaessa. Yhtiö ei valitettavasti tarkentanut, miten näyttö tarkemmin on liikuteltavissa. 360 mm:n jäähdyttimeen vievät letkut ovat normaalia lyhemmät siistin ulkonäön takaamiseksi ja jäähdyttimen kaveriksi on esiasennettu toisiinsa daisy-chain-kytketyt ARGB-tuulettimet, joista löytyy loistetta niin edestä kuin sivulta katsottaessa.

ROG Strix LC III -sarjan AIO-coolerit tulevat saataville 360 mm:n jäähdyttimen lisäksi myös 240 mm:n jäähdyttimillä. Niissä käytetään pykälää vanhempaa Gen7 V2 -pumppublokkia ja saataville tulee malleja sekä näytöllä että ilman. Näytöttömissä versioissa sen tilalta löytyy valaistu ROG-logo, joka on kiinni magneeteilla. Pelaajat valitsevat luonnollisesti RGB-valaistut tuulettimet, mutta saataville tulee myös valottomilla tuulettimilla varustettuja versioita.

TUF Gaming LC II -sarjan AIO:t tulevat niin ikään saataville 240 ja 360 mm:n kokoluokissa. Asus nostaa esiin niiden tehokkaat ARGB-tuulettimet sekä kookkaat jäähdyttimet, joiden jäähdytysrivastot on varustettu ilmaa ohjaavilla urilla.

Ammattimaisempaan kokoonpanoon sopii puolestaan ProArt LC -sarja, joka tulee saataville 360 ja 420 mm:n versioina. Malleissa on eroa enemmänkin kuin jäähdyttimen koko, sillä 420 mm:n mallissa on käytössä Noctuan 140 mm:n NF-A14 industrial PPC-2000 PWM -tuulettimet, kun 360 mm:n versiossa käytetään Alphacoolin 120 mm:n Apex Stealth Metal Power -tuulettimia.

Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä yhtiö julkisti Asus Prime LC ARGB AIO-coolerit. 240 mm:n ja 360 mm:n koossa saataville tulevat coolerit on varustettu joko infinity mirror -peilillä tai LCD-näytöllä ja niissä on poikkeuksetta käytössä ARGB-valaistut tuulettimet.

NUC-markkinoille Asuksella on tarjolla yhteensä viisi uutuutta, joista mielenkiintoisin lienee ROG NUC ja huomiota herättävin puolestaan NUC 14 Pro AI+. Jälkimmäinen on lähes identtinen joulukuussa julkaistun 14 Pro AI -mallin kanssa, mutta nyt tietokoneen kantta on saatu kiertämään RGB-nauha ja keskeltä kantta löytyy värillinen, aina päällä oleva e-ink-näyttö. Prosessorina toimii perusmallin tapaan Core Ultra 200V -sarjan Lunar Lake.

Vuoden 2025 ROG NUC on puolestaan pelaajien tarpeisiin suunnattu ja sen sisältä löytyy parhaimmillaan Intelin Core Ultra 9 HX -sarjan prosessori ja NVIDIAn GeForce RTX 50 -sarjan näytönohjain, oletettavasti sekin mobiilimallina. Yhtiön mukaan tietokone pysyy pelatessakin kuiskauksen hiljaisena, kiitos kolmen tuulettimen ja kaksoishöyrykammion. Tietokone on myös avattavissa helposti kiitos uusien sormiruuvien, jotka mahdollistavat muistien ja SSD-aseman päivityksen ilman työkaluja. Se tukee moderneja standardeja, kuten Wi-Fi 7:ää ja BT 5.4:ää, Thunderbolt 4:ää ja USB4:ää sekä DisplayPort 2.1 UHBR20 -näyttöulostuloja.

Perusmallistoa edustavat uudet NUC 15 Pro ja NUC 15 Pro+. Ensin mainittu on varustettu parhaimmillaan Core Ultra 7 265H -prosessorilla, kun Pro+ lyö pöytään järeämmän Core Ultra 9 285H:n. Kummastakin löytyy modernit Wi-Fi- ja BT-tuet sekä kaksi Thunderbolt 4- ja HDMI 2.1 -liitäntää. Edellisten alapuolelle asettuu vielä NUC 14 Essential, joka on varustettu erittäin vähävirtaisella Intelin N-sarjan prosessorilla, Vähävirtaisella 6 watin prosessorilla NUCin koko on vaivaiset 135 x 115 x 36 mm. Tästä huolimatta mukaan on saatu kaksi USB-C-liitäntää, viisi USB-A-liitäntää, 3 näyttöliitäntää ja 2,5 gigabitin verkkoliitin.

ROG Rapture GT-BE19000AI on yhtiön uusi lippulaivareititin pelaajille. Kolmikaistainen reititin tukee modernisti Wi-Fi 7 -standardia maksimissaan 325 neliömetrin kantamalla ja yli 200 yhdistetyllä laitteella. Reitittimen sisältä löytyy tarkemmin määrittelemätön neliytiminen prosessori ja erillinen NPU-tekoälykiihdytin, jonka luvataan paitsi tehostavan reitittimen laskentatehoa, myös energiatehokkuutta ja käyttäjän yksityisyydensuojaa. Yhtiön PR-osaston mukaan ROG AI Game Booster ja Adaptive QoS 2.0 kykenevät pienentämään pelatessa viiveitä jopa 34 % perinteiseen reitittimeen verrattuna. Sen ominaisuusvalikoimista löytyy myös mm. mainossuodatin ja seurantasuodatin.

Lähteet: Asus (1), (2), (3)