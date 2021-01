Corsair julkaisi uuden kolmesta miditornikotelosta muodostuvan 5000-kotelosarjan

5000D, 5000D Airflow ja 5000X RGB jakavat keskenään yhteisen perusrungon erottuen lähinnä etupaneeliensa ja mukana toimitettavien tuulettimien osalta.

Corsair on julkaissut CES 2021 -virtuaalimessujen yhteydessä uuden 5000-kotelosarjan. Viime vuonna julkaistun 4000-sarjan tavoin myös tuore 5000-sarja muodostuu kolmesta kotelosta – 5000D-perusmallista, rei’itetyllä etupaneelilla varustetusta 5000D Airflow-mallista sekä lasisella etupaneelilla ja RGB-tuulettimilla varustetusta 5000X RGB -mallista.

Kaikki kotelot noudattavat ulkoisesti suhteellisen kulmikasta muotoilua ja niiden vasen kylkipaneeli on karkaistua lasia. 4000-sarjaan verrattuna 5000-sarja on parantanut RapidRoute-nimeä kantavaa johtojenhallintajärjestelmäänsä, eli oikean kylkipaneelin takaa löytyvää tilaa on optimoitu johtojen reitityksen kannalta helpommaksi. Corsairin mukaan johdoille on helpot reitit kaikille merkittävimmille liitännöille, minkä lisäksi osa johtokouruista on myös käyttäjän itse irrotettavissa. Syvyyssuunnassa tilaa johdoille on 25 mm.

Kotelon sisuksissa tilaa puolestaan on 4000-sarjaan nähden huomattavasti enemmän, minkä lisäksi jo ulos päin näkyviä muutoksia ovat oikeaan kylkipaneelin tuotu tuki kolmelle 120 mm:n tuulettimelle ja selvästi kasvaneet ulkomitat. Sisältä tilaa löytyy maksimissaan kymmenelle 120 mm:n tuulettimelle tai neljälle 140 mm:n tuulettimelle. 360 mm:n nestejäähdyttimellekin kotelosta löytyy kaikkiaan jopa kolme paikkaa – kotelon etupaneeli, katto tai oikean kyljen tuuletinpaikat.

Useita tuuletinpaikkoja ohjaamaan koteloiden mukana tulee PWM fan repeater, joka nimensä mukaisesti mahdollistaa yhteen emolevyn tuuletinpaikkaan useamman tuulettimen liittämisen.

5000D on uutuussarjan perusmalli, joka eroaa 5000D Airflowista ainoastaan etupaneelinsa myötä. 5000D:n teräksinen etupaneeli on kiinteä, kun taas 5000D Airflowissa käytössä on rei’itetty ilmaa helpommin läpi päästävä paneeli. Molempien koteloiden mukana toimitetaan kaksi Corsairin 120 mm:n AirGuide-tuuletinta.

5000X RGB:n etupaneeli puolestaan on karkaistua lasia, joka näyttää selvemmin läpi kotelon mukana toimitettavat RGB-valaistut tuulettimet. 5000X:n mukana toimitetaankin kolme Corsairin 120 mm:n SP RGB Elite AirGuide -tuuletinta. Lisäksi mukana tulee RGB-valaistuksen ohjaukseen tarkoitettu iCue Lightning Node CORE -ohjain.

Corsair 5000D/D Airflow/X RGB:n tekniset tiedot:

UIkomitat: 520 x 245 x 520 mm

Materiaali: Teräs, karkaistu lasi, muovi

Etupaneelin liitännät: virtapainike, reset-painike, 2 x USB 3.0 Type-A, 1 x USB 3.1 Type-C, yhdistetty kuuloke-/mikkiliitäntä

Levypaikat: 2 x 3,5 ”, 4 x 2,5”

Laajennuskorttipaikat: 7 kpl + 2 pystyasennukseen käytettävää

Lisäkorttien maksimipituus: 420 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 170 mm

Virtalähdetuki: ATX (max 225 mm)

Tuuletinpaikat: 3 x 120 mm tai 2 x 140 mm edessä, 3 x 120 mm tai 2 x 140 mm katossa, 3 x 120 mm oikeassa kylkipaneelissa ja 1 x 120 mm takana

Tuulettimia mukana: 5000D ja 5000D Airflow: 2 x 120 mm AirGuide 5000X RGB: 3 x 120 mm SP RGB Elite AirGuide

Jäähdytinyhteensopivuus: 360 mm tai 280 mm edessä, 360 mm tai 280 mm katossa, 360 mm oikeassa kylkipaneelissa ja 120 mm takana

Corsairin uutuuskotelot on saatavilla välittömästi valmistajan verkkokaupasta ja jälleenmyyjiltä. 5000D:n ja 5000D Airflow:n suositushinta on 154,90 euroa ja 5000X RGB:n 189,90 euroa.

Lähde: Corsair