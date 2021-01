iCue Elite Capellix -sarjan valkoiset AIO-coolerit tuovat mukanaan valkoisen värin lisäksi kirkkaan RGB-valaistun pumppuyksikön.

Corsair on julkaissut valkoisen version Elite Capellix -nestejäähdytinmallistostaan. Coolerit on saatavilla 240 (H100i) ja 360 mm:n (H150i) kokoisina ja niiden kenties ominaisimpana erikoisuutena toimii Capillix-ledit. Coolerin musta versio on julkaistu jo aiemmin, mutta pelkän värin lisäksi valkoinen malli uudistaa pumppuyksikön ulkoasua ollen pinnaltaan kirkas ja kauttaaltaan RGB-valaistu.

H150i Elite Capellix -mallisto käyttää RGB-valaistukseensa aiemmin muun muassa Corsairin K57-näppäimistössä ja osassa valmistajan hiiristä tuttuja Capellix-ledejä. Capellix-ledit eroavat tavallisista pintaliitosledeistä huomattavasti pienemmällä koollaan, minkä lisäksi ne ovat Corsairin mukaan jopa 60 % kirkkaampia, 60 % energiatehokkaampia ja 35 % pitkäikäisempiä.

Jo alkuperäisessä mustassa H150i Elite Capellixissa valmistaja käytti kyseisiä ledejä pumppuyksikön valaistukseen, mutta valkoisessa mallissa valaistusta on korostettu entisestään. Mustan taustalevyn sijaan pumppuyksikkö on läpikuultava ja hillittyjen valoraitojen sijaan koko yksikön kansi hohtaa RGB:n sävyissä. Läpikuultava mainoskuvissa esiintyvä pumppuyksikön kansi on kuitenkin käyttäjän itsensä asennettava, sillä esiasennettuna blokissa on hillitympi kiiltävän valkoinen kansi.

Valkoista väriä ja uudelleen suunniteltua pumppuyksikön kantta lukuun ottamatta valkoinen Elite Capellix -coolerit muistuttavat aiemmin julkaistuja tummia edeltäjiänsä. Mustasta mallista tarjolla olevasta 280 mm:n jäähdyttimestä on kuitenkin luovuttu ja valkoinen on saatavilla vain 240 mm:n tai 360 mm:n versioina. Coolerin mukana toimitetaan Corsarin magneettilevitaatioon perustuvat valkoiset 120 mm:n ML RGB -sarjan tuulettimet. Muilta ominaisuuksiltaan Corsair mainostaa coolerin pumpun olevan hiljainen ja sen pitäisi tarjota 0,82 l/min virtaus alle 20 dBA:n äänenpaineella.

Valkoisen 240 mm:n Corsair iCue H100i Elite Capellixin suositushinta on 159,90 euroa ja 360 mm:n Corsair iCue H150i Elite Capellixin puolestaan 189,90 euroa. Jäähdyttimet ovat saatavilla valmistajan verkkosivuilta välittömästi, joskin varastosaldot näyttävät toistaiseksi nollaa. Tarkemmasta laajemmasta saatavuudesta ei toistaiseksi ole vielä tietoa.

Lähde: Corsair