Katsaus Asuksen Z690-emolevytarjontaan Intelin 12. sukupolven Core -prosessoreille

Asuksen ROG Maximus Z690 Extreme Glacial -lippulaivamalli ei säästele edes hintalappuun tarvittavan paperin määrässä tarjoten liki kaiken mitä yhteen emolevyyn voi saada mahdutettua.

Intel julkaisi viime viikolla uudet 12. sukupolven Core -prosessorit. Alder Lake -koodinimelliset hybridiprosessorit saapuvat myyntiin 4. marraskuuta ja niiden kaveriksi tarvitaan uuden sukupolven 600-piirisarjaa hyödyntävä emolevy. Kerroinlukottomien prosessoreiden kaveriksi on toistaiseksi tarjolla vain ylikellotusta tukevia Z690-emolevyjä ja käymme tässä uutisessa läpi Asuksen tarjonnan erikoisuuksia.

Kenties mielenkiintoisin innovaatio Asuksen emolevymallistossa rajoittuu kahteen huippumalliin. ROG Maximus Z690 Extreme ja Apex sisältävät ROG True Voltician -moduulin. True Voltician on minikokoinen oskilloskooppi, joka yhdistetään emolevyn sisäisiin USB-pinneihin. Se mahdollistaa prosessorin eri jännitetasojen tarkkailun reaaliajassa graafina. True Voltician tukee myös ainakin joidenkin näytönohjainten ja virtalähteiden tarkkailua.

Asus on panostanut Z690-emolevyissään merkittävästi helppokäyttöisiin ominaisuuksiin. AI Overclocking on jo tuttu ominaisuus, joka hakee kullekin prosessorille yksilölliset ylikellotusasetukset ja tarjoilee helpot lisäsäätöominaisuudet niin aloittelijoille kuin harrastajillekin. Yhtiön emolevyt tukevat paitsi ylikellotusvalmiiden DDR5-muistien ylikellotusta, myös PMIC-rajoitettujen muistien kellotusta uudella AEMP-ominaisuudella, joka tunnistaa käytetyt muistipiirit ja hakee niiden perusteella optimoidut muistiasetukset. PMIC-rajoitetut muistit viittaavat DDR5-muisteihin, joiden virransyöttö on rajattu käyttäjän ulottumattomiin.

Emolevyn fyysisissä toteutuksissa on mukana pieniä mutta sitäkin mielenkiintoisempia käyttöä helpottavia ominaisuuksia. Uusi helposti käsillä oleva PCIe Slot Q-Release -painike irrottaa näytönohjaimen lukitussalvan ilman akrobatiaa tai lapsityövoimaa pienine sormineen. M.2-liittimet on puolestaan varustettu M.2 Q-Latch -kiinnityksellä, mikä mahdollistaa asemien asennuksen ilman työkaluja. Asuksen sivut eivät valitettavasti suoraan kerro, ovatko ominaisuudet mukana vain osassa emolevyjä vai kaikissa.

Asuksen Z690-tarjonta on jaettu viiteen sarjaan: ROG (Maximus), ROG Strix, TUF Gaming, ProArt ja Prime. Yhtiön lippulaivamalli on EATX-kokoluokan ROG Maximus Z690 Extreme, josta on saatavilla myös nestejäähdytystä tukeva Glacial-versio. Glacial-version nestejäähdytystuki on toteutettu yhteyistyössä EK Water Blocksin kanssa yhtiön EK Ultrablock -monoblokilla. Voit tutustua Asuksen Z690-emolevyvalikoimaan tarkemmin yhtiön verkkosivuilla.