Logitechin Android-pohjainen käsikonsoli on tarkoitettu pelaamiseen pilvipalveluiden kautta.

Logitech on tiedottanut tänään tuoneensa viime syksynä esitellyn G Cloud -käsipelikonsolinsa saataville myös Suomen markkinoille. Yhdessä kiinalaisen Tencentin kanssa kehitetty G Cloud on tarkoitettu ensisijaisesti pilvipelaamiseen mm. Xbox Cloud Gaming-, NVIDIA GeForce NOW- ja Steam Link -palveluiden kautta. Pilvipalveluiden käyttö vaatii luonnollisesti toimivan langattoman verkkoyhteyden. Laitteen käyttöjärjestelmänä toimii Android 11.

Rautapuolella 463 gramman painoinen G Cloud tarjoaa Qualcommin Snapdragon 720G -järjestelmäpiirin, neljä gigatavua RAM-muistia, 64 Gt tallennustilaa sekä microSD-laajennusmahdollisuuden. Laitteen kosketusnäyttö perustuu 7-tuumaiseen IPS LCD-paneeliin 1920 x 1080 pikselin tarkkuudella ja 60 hertsin virkistystaajuudella.

Konsolin varustukseen kuuluu myös Bluetooth 5.1 aptX Adaptive -tuella, WiFi 5 -yhteys, värinäefektit, gyroskooppi, stereokaiuttime ja 3,5 mm ääniliitäntä. Mobiiliverkkoyhteyksiä laitteessa ei ole. 6000 mAh (23,1 Wh) litiumpolymeeriakulla luvataan jopa 12 tunnin akunkesto tyypillisessä pelikäytössä. Akun lataaminen tapahtuu 18 watin teholla USB-C-liitännästä.

Logitech G Cloud -käsikonsoli tulee saataville välittömästi 359 euron verolliseen suositushintaan.

Lähde: lehdistötiedote, tuotesivut