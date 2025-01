MSI:ltä nähtiin CES 2025 -messuilla mm. kannettavia ja pöytätietokoneita, uusia komponentteja sekä jo aiemmin esitellyt QD-OLED-pelinäytöt ja käsikonsoliluokan pelitietokoneet.

Taiwanilainen MSI on esitellyt koko joukon uusia tekniikkatuotteita Las Vegasissa käynnissä olevilla CES 2025 -messuilla. Uutuuksiin kuuluu mm. uusia kannettavia ja pöytätietokoneita sekä komponentteja ja oheistarvikkeita. Mukana kattauksessa ovat myös MSI:n uunituoreet QD-OLED-pelinäytöt, joista uutisoimme viime viikolla, sekä joulukuussa uutisoimamme käsikonsoliluokan Claw 8 AI+- ja Claw 7 AI+ -pelitietokoneet.

Uutuuskannettavien kärjessä on skandinaavisesta mytologiasta inspiraatiota ottava rajoitetun erän Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth -kannettava 18 tuuman ja 120 hertsin 4K-näytöllä, josta tulee ilmeisesti saataville eri konfiguraatioita, mutta parhaimmillaan uutuus on varustettu Intelin Core Ultra 9 285HX -mobiiliprosessorilla ja GeForce RTX 5090 -mobiilinäytönohjaimella. DDR5-muistia mahtuu mukaan jopa 96 gigatavua ja tehoa kannettavasta irtoaa MSI:n mukaan 270 wattia OverBoost-teknologian avulla. Koko komeutta jäähdytetään höyrykammioratkaisulla.

Titanin alapuolella ovat niin ikään pelaamiseen ja tehokäyttöön suunnatut Raider- ja Vector-sarjalaiset kannettavat päivitetyin ominaisuuksin. Näytönohjainpuolelle luvataan niin ikään RTX 50 -sarjalaisia mobiilinäytönohjaimia, joiden kaverina on mallista riippuen joko Intelin Core Ultra 200HX -sarjan tai AMD:n Ryzen 9000HX -sarjan mobiiliprosessori. Kannettavat tarjoavat parhaimmillaan 260 wattia tehoa.

Astetta kevyemmät ja myös päivityksen saaneet Stealth-sarjan kannettavat tulevat Core Ultra 200HX -sarjalaisten lisäksi saataville myös AMD:n Ryzen AI 300 -sarjan mobiiliprosessoreilla, joissa on mukana tuki Microsoftin Copilot+-tekoälylle. Myös uusissa Stealth-malleissa on RTX 50 -mobiilinäytönohjain.

Yrityspuolelle suunnatut uutuuskannettavat ovat uudet Venture ja VenturePro, jotka on niin ikään varustettu uusilla 200-sarjalaisilla Core Ultra -mobiiliprosessoreilla. VenturePro-malli on saatavilla myös erillisnäytönohjaimella, mutta MSI ei tiedotteessaan avaa yrityskannettavien ominaisuuksia sen tarkemmin. Akunkestoa lupaillaan 4–5 tuntia ja mukana on ainakin 100 watin virransyöttö USB-C:n kautta ja näyttökoot liikkuvat 14 ja 17 tuuman välillä.

Pöytäkoneiden joukkoon esiteltiin tekoälyllä höystetty MEG Vision X AI, joka on varustettu 13-tuumaisella kosketusnäytöllä. Näytössä on myös sisäänrakennetut mikrofoni ja kaiuttimet, joiden avulla käyttäjä voi keskustella tekoälyavustajan kanssa. Rautapuolella MEG Vision X AI:ssa on parhaimmillaan Intelin Core Ultra 9 285K -työpöytäprosessori ja RTX 50 -sarjalainen näytönohjain, jonka vaihtoehtoja ei tosin tietokoneen tuotesivuillakaan määritellä sen tarkemmin, mutta todennäköisesti valinnanvaraa riittää RTX 5090:een asti. DDR5-muistia mahtuu mukaan jopa 128 Gt ja tietokone tukee myös esimerkiksi Wi-Fi 7:ää ja Thunderbolt 4:ää.

Project Zero X ottaa MSI:n Project Zero -emolevyjen takaliitännöistä ja kaapeleiden piilottamisesta ilon irti ja tarjoaa panoraamanäkymän kotelon sisään peräti neljällä lasipaneelilla, jolloin vain tietokoneen oikea kylki on metallia. MSI ei vielä kertonut, millä komponenteilla Project Zero X tulee saataville, mutta epäilemättä siihen kuuluu jokin valmistajan Project Zero -emolevyistä.

Minitietokoneiden joukkoon MSI esitteli kaksi NUC-tietokonetta, joita valmistaa tavallisesti Asus. Cubi NUC AI+ 2M ja Cubi NUC AI 1UM tarjoavat helppoa liikuteltavuutta ja tilansäästöä hyödyllisillä ominaisuuksilla, kuten sormenjälkitunnistimella, erillisellä Copilot-näppäimellä sekä kahdella Thunderbolt 4 -liitännällä.

MSI:n MAG-emolevyuutuudet ovat Intelin 200-sarjan Core Ultra -prosessoreille B860M Mortar WiFi ja B860 Tomahawk WiFi sekä AMD:n Ryzen 9000 -prosessoreille B850 Edge Ti WiFi ja B850 Tomahawk Max WiFi. Emolevyt tarjoavat tuoreimpia ominaisuuksia hieman high-end-luokan alapuolelle B860- ja B850-piirisarjoillaan. Mukana on mm. näytönohjaimen ja SSD-levyn irrottamista helpottavat EZ PCIe Release- ja EZ M.2 Clip II -klipsit sekä integroitu IO-suojalevy.

Uudet virtalähteet ovat 1600-wattinen MEG Ai1600T PCIE5 ja 1250-wattinen MPG A1250GS PCIE5. Molemmat ovat täysmodulaarisia ja tukevat ATX 3.1- ja PCIe 5.1 -standardeja ja sisältävät kaksi 12V-2×6-virtakaapelia näytönohjaimille. Virtalähteillä on Titanium-sertifikaatti 80 Plussalta, Cybeneticsiltä ja PPLP:ltä.

Oheistarvikepuolelle MSI tuo joukon langattomia uutuuksia, joita ovat Strike-näppäimistöt valmistajan omilla Sonic-kytkimillä ja hot-swap-ominaisuudella, Versa-hiiret 26 000 DPI:n herkkyydellä, Force-peliohjaimet Hallin ilmiöön perustuvilla liipaisinpainikkeilla ja kustomoitavilla takapainikkeilla sekä Maestro-pelikuulokkeet. Kaikki oheistarvikkeet sijoittuvat MSI Gear -nimikkeen alle.

Datamag 40Gbps on päivitetty versio MSI:n aiemmasta Datamag 20Gbps:stä. Ulkoinen SSD-asema kiinnittyy magneettisesti niin iPhoneihin kuin PC-tietokoneisiin ja tukee USB4:ää.

MSI ei kertonut vielä tarkemmin esiteltyjen tuotteiden julkaisuaikatauluja tai hinnoitteluja.

Lähde: MSI