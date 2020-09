Video: Kasasimme uuden näytönohjainten testikokoonpanon

Päivitimme io-techin testilaboratorion näytönohjainten testikokoonpanon tulevia GeForce RTX 30 -sarjan ja AMD:n Big Navi -näytönohjainten testejä varten

io-techin edellinen näytönohjainten testikokoonpano oli kasattu vuonna 2018, kun NVIDIA julkaisi edellisen Turing-sukupolven GeForce RTX 20 -sarjan näytönohjaimet. Tuolloin testikokoonpano rakennettiin Intelin 6-ytimisen ja Hyper-Threading-ominaisuutta tukevan Coffee Lake -koodinimellisen Core i7-8700K -prosessorin ympärille ASRockin Z370 Taichi -emolevylle 16 gigatavulla DDR4-3000-muistia.

Uuteen testikokoonpanoon kohti vuotta 2021 kysyimme lukijoiden mielipiteitä ja Ryzen-alusta sai huomattavasti enemmän kannatusta muun muassa PCI Express 4 – ja tulevan Zen 3 -prosessorituen ansiosta. Prosessoriksi valittiin AMD:n tuore 12-ytiminen Ryzen 9 3900XT ja alustaksi X570-piirisarja. Keskusmuisti päivitettiin 16 gigatavusta 32 gigatavuun ja DDR4-3600-nopeudelle. Myös M.2 SSD päivitettiin PCI Expresss 4 -standardiin ja sen virkaa toimittaa Corsairin 2 teratavun MP600 M.2 SSD. Virtalähteenä on edelleen käytössä Corsairin 1000-wattinen HX1000i ja kotelona Cooler Masterin isokokoinen Cosmos C700P.

AMD Ryzen 9 3900XT -prosessori

NZXT Kraken Z63 AIO-nestejäähdytys

Asus ROG Crosshair VIII Hero WiFi -emolevy (X570)

32 gigatavua Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3600 (16-16-16-36) -keskusmuistia

Corsair 2 teratavun MP600 PCIe4 M.2 SSD

Corsair HX1000i -virtalähde

Cooler Master Cosmos C700P -kotelo

Hintaa testikokoonpanolla ilman näytönohjainta on noin 2400 euroa.

Myös testipelien valikoimaa uudistettiin ja vanhoista peleistä mukana ovat edelleen Battlefield V, The Shadow of the Tomb Raider ja Metro Exodus. Uusina peleinä mukaan otettiin Doom Eternal, Control, Microsoft Flight Simulator 2020 ja F1 2020 Counter Strike. Lisäksi ajamme benchmark-testin läpi myös 1080p-resoluutiolla Counter Strike: Global Offensive -pelillä. Pelivalikoimaa tullaan päivittämään syksyn aikana ainakin, kun Crysis Remastered julkaistaan myöhemmin syyskuussa ja Cyberpunk 2077 marraskuussa.

Ensimmäinen testiartikkeli uudella testikokoonpanolla julkaistaan 14. syyskuuta, kun testissä on NVIDIAn oma GeForce RTX 3080 Founders Edition. 17. syyskuuta julkaistaan testi Asuksen, MSI:n ja Gigabyten GeForce RTX 3080 -näytönohjaimista ja 24. syyskuuta luvassa on GeForce RTX 3090 -testi.

