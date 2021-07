OnePlus julkisti toisen sukupolven Nord-älypuhelimensa

Hinnoittelultaan Nord 2 vastaa edeltäjäänsä ja asemoituu ylempään keskihintaluokkaan.

OnePlus on juuri julkistanut uuden Nord 2 5G -älypuhelimensa. Uutuus korvaa vuosi sitten julkaistun ensimmäisen sukupolven Nord-mallin. Uusi Nord 2 asemoituu OnePlussan malistossa alkukesästä julkaistun Nord CE -mallin yläpuolelle sekä keväällä julkaistun OnePlus 9 -mallin alapuolelle.

Ulkoisesti muotoilu on uudistettu keväällä julkaistun OnePlus 9 -mallin suuntaan – takakameran kehys on levämpi ja pääkameroiden linssit suurempia. Suomessa myyntiin tulevat värivaihtoehdot ovat mattaharmaa Gray Sierra sekä kiiltävän turkoosi Blue Haze. Laitteen kehys on muovia ja etu- sekä takalasi Gorilla Glass 5 -suojalasia. Ulkomitat ovat pysyneet muutaman millin kymmenyksen sisällä samoina edeltäjämallin kanssa.

Myös rautapuolella on tehty merkittäviä parannuksia. Järjestelmäpiiriksi on valittu Mediatekin Dimensity 1200-AI-piiri, jonka tekoälyominaisuuksia on parannettu OnePlussan toiveesta. Piirin prosessorisuorituskyvyn kerrotaan parantuneen 65 % ja grafiikkasuorituskyvyn peräti 120 % edeltäjämallin Snapdragon 765G -piiriin nähden. Tallennustilan tyyppi on päivitetty nopeaan uusimman sukupolven UFS 3.1:een, joka on käytössä myös OnePlus 9 -lippulaivamalleissa. Yhteysominaisuuksien puolella 5G:n maksiminopeus on kasvanut ja laite tukee nyt Wi-Fi 6:tta sekä Bluetooth 5.2:ta. Akun kapasiteetti on nostettu 4500 milliampeerituntiin ja latausnopeus 65 wattiin, jonka myötä akun luvataan latautuvan tyhjästä täyteen noin 30 minuutissa.

Kameraosastolla uudistuksia on tapahtunut etukameran ja takapääkameran osalta. Edeltäjämallin kaksoisetukamerasta on luovuttu ja nyt edessä on vain 32 megapikselin Sony IMX615 -pohjainen toteutus. Taustapuolella pääkamera on vaihdettu käyttämään 50 megapikselin IMX766-sensoria, joka on tuttu OnePlus 9 -mallien ultralaajakulmakameroista. 8 megapikselin ultralaajakulmakamera on pysynyt ennallaan, mutta erillisestä makrokamerasta on luovuttu ja kolmantena kamerana on kahden megapikselin monokamera, jota hyödynnetään ilmeisesti sekä mustavalkokuvien että syvyysterävyystietojen tallentamiseen.

Ohjelmistopuolella Nord 2 käyttää OxygenOS:n tuoreinta 11.3-versiota, joka tuo mukanaan järjestelmäpiirin AI-ominaisuuksia hyödyntäviä toimintoja, kuten näytön värien ja kuvan tarkkuuden parantamisen tietyissä sovelluksissa, kuten YouTubessa. OnePlus lupaa laitteelle kaksi seuraavaa Android-versiopäivitystä sekä kolme vuotta tietoturvakorjauksia.

OnePlus Nord 2 5G tekniset tiedot:

Ulkomitat: 158,9 x 73,2 x 8,25 mm

Paino: 189 grammaa

Materiaali: muovikehys, Gorilla Glass 5 -lasit

6,43” AMOLED-näyttö, 1080 x 2400, 20:9-kuvasuhde, 90 Hz, sRGB & DCI-P3

Mediatek Dimensity 1200-AI -järjestelmäpiiri 1 x 3,0 GHz Cortex-A78 CPU 3 x 2,6 GHz Cortex-A78 CPU 4 x 2,0 GHz Cortex-A55 CPU ARM Mali-G787 MC9 GPU

8 tai 12 Gt LPDDR4X RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G NSA & SA -yhteydet, Sub 6 GHz (N1, N3, N7, N8, N20, N28, N38, N41, N78), 2,95 Gbit/s latausnopeus

LTE Cat.18/13 -yhteydet (1200/150 Mbit/s), 4×4 MIMO, Dual SIM

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO, 2,4 & 5 GHz

Bluetooth 5.2 (aptX HD, LDAC, AAC), NFC

GPS(L1+L5), GLONASS, Galileo(E1+E5a), Beidou, NavIC

Neloistakakamera: 50 megapikselin Sony IMX766 -sensori, 1 um pikselikoko, PDAF, f1.88, OIS, laajakulmaobjektiivi 8 megapikselin sensori, f2.25, 120-asteen ultralaajakulmaobjektiivi 2 megapikselin monokamera, f2.5 kaksois-LED-salama 4K 30 FPS -videokuvaus, 1080p 120 FPS hidastusvideo

Etukamera: 32 megapikselin Sony IMX615 -sensori, Quad Bayer, f2.45, kiinteä tarkennus

4500 mAh:n kaksikennoinen akku, USB Type-C (USB 2.0), 65 W Warp Charge 65 -pikalataus

Android 11 & OxygenOS 11.3, 2 Android-versiopäivitystä, 3 vuotta tietoturvakorjauksia

OnePlus Nord 2 5G:n lähtöhinta on 399 euroa ja sillä saa 8 & 128 gigatavun muistivariantin. Sadan euron lisähintaan (499 €) on tarjolla muhkeampi 12 & 256 Gt muistiyhdistelmä. Nord 2:n ennakkomyynti alkaa tänään ja saataville laite tulee 28. heinäkuuta.

Lähde: sähköpostitiedote, OnePlus