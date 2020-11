UL Benchmarks julkaisi uuden 3DMark DirectX Raytracing -ominaisuustestin

Uusi 3DMark-ominaisuustesti on suunniteltu mittaamaan vain säteenseurannan nopeutta ilman peleissä edelleen merkittävää rasitusta aiheuttavaa rasterointia.

Kotimaiset juuret omaava UL Benchmarks tunnetaan parhaiten 3DMark-testisovelluksistaan. Nyt yhtiö on julkaissut testiperheeseen uuden jäsenen erillisen ominaisuustestin muodossa.

3DMark DirectX Raytracing -ominaisuustesti on suunniteltu mittaamaan yksinomaan näytönohjainten säteenseurantanopeutta DirectX Raytracing -rajapinnalla. Kaikki testin grafiikka on toteutettu säteenseurannalla ja se piirretään kokonaisuudessaan yhdellä kertaa. Tällä tavoin saadaan esiin yksinomaan säteenseurantakiihdytyksen tarjoama suorituskyky, kun peleissä suorituskykyyn vaikuttavat merkittävästi myös perinteisten rasteroitujen grafiikoiden piirto.

Testin renderöintiresoluutio on 2560×1440 ja se antaa testituloksen keskimääräisenä ruudunpäivitysnopeutena sekunnissa (FPS, Frames per Second). Vakiotestin lisäksi käyttäjä voi halutessaan määrittää montako näytettä kutakin pikseliä varten lasketaan ja vertailla sen vaikutusta ruudunpäivitysnopeuteen ja kuvanlaatuun. Tarkempaa tietoa testin teknisistä yksityiskohdista löytyy 3DMarkin teknisestä oppaasta (PDF).

Purkitetun testin lisäksi ominaisuustestistä löytyy interaktiivinen tila, jossa kameraa voi liikuttaa vapaasti läpi renderöitävän maailman. Käyttäjä voi hallita myös kameran asetuksia ja niiden vaikutusta esimerkiksi syvyysterävyyteen.

3DMark DirectX Raytracing -ominaisuustesti on saatavilla ilmaisena päivityksenä 3DMark Advanced Edition -lisenssille. Ilmaisversio 3DMarkista ei valitettavasti sisällä lainkaan ominaisuustestejä.

Lähde: UL Benchmarks