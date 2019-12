Alphacool esitteli mielenkiintoisen Eiswolf Aurora -AIO-nestekierron näytönohjaimille

Eiswolf Aurora on tarkoitettu yhdistettäväksi Alphacoolin GPX Aurora Eisblock -sarjan näytönohjainblokkiin.

Nestejäähdytyksen saralta tuttu Alphacool on esitellyt virallisesti Eiswolf Auroran. Näytönohjaimille suunnattu cooleri yhdistää AIO-nestejäähdytyksen helppouden custom nestekierroista tuttuihin elementteihin.

Eiswolf Aurora on mielenkiintoinen lähestymistapa suljettuun nestekiertoon. Sen ideana on yhdistää GPX Aurora Eisblock -sarjan koko näytönohjaimen peittävä jäähdytysblokki suljettuun nestekiertoon pikakiinnityksillä. Alphacoolin mukaan Eiswolf Aurora sisältää uuden, hiljaisen pumpun ja sen jäähdytin on valmistettu nikkelöidystä kuparista.

Valitettavasti twiitti ei paljasta vielä tarkempia yksityiskohtia järjestelmän toiminnasta, mutta ilmeisesti itse tuote rakentuu GPX Aurora Eisblock -blokkiin kytkettävästä pumppuelementistä, joka on pikaliittimillä yhteydessä jäähdyttimeen. Pikaliittimet mahdollistavat kierron helpon huollon.

Alphacool Eiswolf Auroraa tullaan esittelemään tarkemmin CES-messuilla tammikuussa 2020. Myyntiin se saapuu ensi maaliskuussa.

Lähde: Alphacool @ Twitter