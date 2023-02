Erikoiset koot ovat mahdollisia uusien 24 gigabitin muistisirujen ansiosta. Tietokoneissa on menty tähän asti kahden potensseissa, mutta mobiilipuolella perinne on rikottu jo vuosia sitten.

Tietokoneiden RAM-muistien kapasiteetti on kulkenut ikiaikaisesti kahden potensseissa. Muut kuin kahden potenssin kapasiteetit työnsivät nenänsä ensin mobiilimarkkinoille ja nyt ne on saatu lopulta myös kotikoneisiin.

Corsair on ilmoittautunut ensimmäiseksi valmistajaksi, joka tuo markkinoille 24 ja 48 gigatavun DDR5-muistikammat. Yksittäin kampoja tosin ei saa, vaan vaihtoehdot ovat joko kahden kamman 48 tai 96 gigatavun kitit. Muistikammoissa käytetään 24 gigabitin muistisiruja, mutta tällä hetkellä niiden valmistajasta ei valitettavasti ole varmuutta.

Sekä 48 että 96 Gt:n kiteistä tulee kummastakin saataville neljät versiot: DDR5-5200:t ja DDR5-5600:t, kummatkin sekä RGB:llä että ilman. DDR5-5200-kammoissa muistien asetukset ovat 38-38-38-84 (2T) ja DDR5-5600-kammoissa 40-40-40-77 (2T). Käyttöjännite on kaikilla malleilla sama 1,25V ja mukana on Intelin XMP-profiilit.

Corsair ei ole ilmoittanut vielä muistien hinnoittelua tai milloin ne tulevat laajemmin saataville. Muistit on kuitenkin jo listattu PC Canadan verkkosivuilla. PC Canadan hinnastossa 48 Gt:n Corsair Vengeance DDR5-5200-kitti on ilman RGB-valoja hinnoiteltu Tom’s Hardwaren mukaan noin 180 euroon, kun RGB-valoilla hintaa on vajaa 192 euroa. DDR5-5600-kitti ilman valoja kustantaa samat vajaat 192 euroa ja valoilla hinta nousee 203 euroon. 96 Gt:n koossa DDR5-5200 ilman valoja kustantaa 368 euroa ja valoilla vajaa 380 euroa. DDR5-5600 toistaa kaavaa ja ilman valoja hinta on samat noin 380 euroa ja valoilla reilut 390 euroa. Tom’s Hardwaren mukaan hintoja katsellessa pitää ottaa huomioon, että Kanadassa komponentit ovat tiettävästi suhteellisen kalliita esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattuna.

Lähde: Tom’s Hardware