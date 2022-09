Katsaus näytönohjainvalmistajien GeForce RTX 40 -mallistoihin

Kolmella suurimmalla valmistajalla on kullakin oman näköisensä mallisto, mutta ehkä hieman odottamattomastikin joukkoon mahtuu vain yksi nestejäähdytetty malli.

NVIDIA on julkaissut pitkän odotuksen ja huhuttujen julkaisupäivien päätteeksi GeForce RTX 40 -sarjan näytönohjaimet. Nahkatakkisen toimitusjohtaja Jensen Huangin keynotessa esille pääsivät yhtiön omat Founders Edition -näytönohjaimet, mutta myös AIB-valmistajilla on jo omat näkemyksensä siitä, millaisia uusien näytönohjainten kuuluu olla. NVIDIAlla on omat mallit RTX 4080 16 Gt- ja RTX 4090 -malleista, mutta RTX 4080 12 Gt on täysin AIB-valmistajien leikkikenttää.

Asus lähtee taistoon ROG Strix- ja TUF Gaming -sarjojen voimin, tuoden jokaiseen sarjaan kaikki kolme uutta GeForcea ja vielä ylikellotusmalleja päälle. ROG Strixin jäähdytin on ainakin RTX 4080 16 Gt:n ja RTX 4090:n osalta identtinen, 3,5-korttipaikkainen järkäle. Coolerin kolme tuuletinta ovat aiempaa kookkaampia ja yhtiöllä on käytössä uusi patentoitu höyrykammio koneistetulla lämmönlevittäjällä. Coolerin kuoret, runko ja taustalevy ovat valettua metallia tukevamman tuntuman takaamiseksi. Komeuden kruunaa RGB-perävalot näytönohjaimen peräpäässä.

TUF Gamingin puolella mennään vielä paksumpaan suuntaan ja näytönohjaimen virallinen vyötärömitta on 3,65 korttipaikkaa. Coolerin kolme tuuletinta ovat Strix-sisaruksen tavoin aiempaa kookkaampia ja ne puhaltavat ilmaa läpi huomattavasti piirilevyään pidemmän alumiinirivaston. Alumiinirivastolle lämpö johdetaan uudelleen suunnitellusta höyrykammiosta yhteensä viiden 8 mm:n ja kolmen 6 mm:n lämpöputken voimalla. Näytönohjaimen RGB-valaistus on maltillista rajoittuen kolmiulotteiseen TUF-logoon.

Gigabyten on esitellyt vasta RTX 4090 -malliston: Aorus GeForce RTX 4090 Master, GeForce RTX 4090 Gaming OC ja GeForce RTX 4090 Windforce. Aorus-mallissa on käytössä uudet Bionic shark -tuulettimet, jonka lapojen pinta imitoi haiden nahkaa peittäviä suomuja. Yhtiön pinnoite parantaa paineentuottoa jopa 30 % ja pienentää melua 3 dB verrattuna tarkemmin määrittelemättömään ”tavalliseen 1800 rpm:n tuulettimeen”. Coolerin alumiinirivaston pinta-ala on kasvanut jopa 30 % Aorus RTX 3090 Masteriin verrattuna. Näytönohjaimen kruunaa sen kyljestä löytyvä pieni näyttö sekä uudet RGB-renkaat tuulettimen päällä.

Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC:sta ei ole tietoa vielä juuri sen enempää, kuin että näytönohjain on arviolta 3,5-korttipaikan korkuinen ja RGB-renkaat on siirretty tuuletinten alle. Windforce-mallista on puolestaan riisuttu RGB-valaistus kokonaan, mutta cooleri on samaa kokoluokkaa.

MSI:n jakaa mallistonsa siten, että GeForce RTX 4090:stä tulee saataville Suprim Liquid- ja Gaming Trio -mallit, kun RTX 4080:sta saadaan Suprimit ja Ventukset. Suprim Liquid on varustettu kulmikkaalla kuorella, jonka päältä löytyy yksinäinen Torx 5.0 -tuuletin ja kyljestä reiät AIO-nestekierron putkille. Tässä vaiheessa markkinoiden ainut kahden korttipaikan RTX 4090 on kytketty 240 mm:n AIO-kiertoon blokkiyksikköön integroidulla pumpulla. RGB-valaistus on toteutettu maltillisen tyylikkäästi tuulettimen vieressä olevalla valopalkilla.

Gaming Triossa on kolme Torx 5.0 -tuuletinta, jotka puhaltavat ilmaa läpi loivaan v-muotoon leikattua alumiinirivastoa. Sen mukana toimitetaan myös erillinen tukirauta, jolla kokonaisuuden saa viemään käytännössä jopa viisi tai jopa kuusi korttipaikkaa.

MSI:n RTX 4080 -mallistosta tiedetään vasta vähän. Suprim-mallin cooleri on kuitenkin varustettu samoilla Torx 5.0 -tuulettimilla, kuin 4090-malleissakin, mutta Ventuksessa on vanhemmat Torx 4.0 -tuulettimet. Kumassakin tuulettimia on kolme ja coolerilla lienee paksuutta yli 3 korttipaikkaa.

