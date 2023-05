IP68-suojattu Edge 40 on kehittynyt ulkoisesti edeltäjästään selvästi hienostuneempaan suuntaan.

Motorola on julkistanut tänään keskihintaisen Edge 40 -älypuhelimensa globaaleille markkinoille. Uutuus asettuu tämän vuoden mallistossa aiemmin julkaistun Edge 40 Pro -mallin alapuolelle ja muistuttaa monilta osin viime syksynä julkaistua Edge 30 Fusion -mallia. Samalla se on seuraaja viimevuotiselle Edge 30 -mallille, joka sai io-techin Toimituksen valinta -kunniamaininnan. Uutuus palaa muotoilullisesti Edge-malliston nimen mukaisille juurille, eli sen näyttö ja takakuori ovat jälleen laitteen pitkille sivuille kaartuvia. Edeltäjämallista poiketen rakenteessa on nyt käytetty alumiinikehystä sekä pehmeäpintaista tekonahkaista takakuorta (sinisessä värivaihtoehdossa muovia) ja puhelin on IP68-suojattu.

Kaarevareunainen 6,55-tuumainen pOLED-näyttö on aavistuksen vuoden takaista edeltäjämallia suurempi, mutta on muilta ominaisuuksiltaan hyvin samankaltainen. Järjestelmäpiiri on vaihtunut Mediatekin kuuden nanometrin prosessilla valmistettavaan uuteen Dimensity 8020 -malliin. Tallennustilaa on 256 gigatavua.

50 megapikselin pääkameran erikoisuus on markkinoiden valovoimaisin f1.4-aukkosuhteen objektiivi, joka on lisäksi optisesti vakautettu. Ultralaajakulmakamera käyttää nyt 13 megapikselin sensoria aiemman 50:n sijaan. Erillisestä syvyystietokamerasta on luovuttu. Akun kapasiteetti on kasvanut Edge 30:een nähden kymmenisen prosenttia, ollen nyt 4400 mAh. Myös latausteho on tuplaantunut 68 wattiin ja lisäksi laite tukee uutena ominaisuutena myös langatonta latausta.

Motorola Edge 40 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 158,4 x 72 x 7,5/7,6 mm

Paino: 167/171 grammaa

IP68-luokitus

6,55” pOLED-näyttö, 1080 x 2400, 144 Hz, HDR10+, 1200 nit (max)

Mediatek Dimensity 8020 -järjestelmäpiiri 4x 2,6 GHz Cortex-A78 4x 2 GHz Cortex-A55 Arm Mali-G77 MC9 GPU

8 Gt LPDDR4X RAM-muistia

256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G (n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78), LTE, Dual SIM, eSIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2, NFC, (A)GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

Kolmoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (1/1,5”, 1 um pikselikoko), f1.4, OIS, Omni PDAF 13 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, 120°, AF, makrokuvaus Videokuvaus: 4K 30 FPS, HD 240 FPS slo-mo

32 megapikselin etukamera (0,8 um pikselikoko), f2.4, AF

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos, Ready For Wireless

4400 mAh:n akku, USB-C 2.0, 68 watin TurboPower-pikalataus, 15 W langaton lataus

Android 13 Päivityslupaus: 2 suurta Android-päivitystä ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset



Motorola Edge 40 tulee saataville 22. toukokuuta vihreänä, sinisenä ja mustana värivaihtoehtona 599 euron suositushintaan.

Lähde: lehdistötiedote