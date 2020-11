Katsaus: Black Friday -viikon parhaat puhelintarjoustärpit

Tässä katsauksessa listaamme toimituksemme mielestä parhaat Black Fridayn puhelintarjoukset.

Black Friday koittaa jälleen perjantaina 27.11., mutta useat kaupat ovat aloittaneet tarjouskampanjansa jo etukäteen maanantaina niin sanottuina Black Week -tarjouksina. Päätimme tutustua tarjouskattauksen parhaisiin puhelindiileihin Suomen suurimmilta puhelinten jälleenmyyjiltä Gigantilta, Powerilta, Verkkokauppa.comilta, Elisalta, DNA:lta ja Telialta, sekä listata teille toimituksemme mielestä kiinnostavimmat ja parhaimmat tarjoukset.

Tässä katsauksessa ovat mukana puhelimet, joiden tarjoukset ovat saatavilla jutun kirjoitushetkellä keskiviikkoiltana. Jo loppuneet erät on jätetty mainitsematta, sillä kyseisisä tarjouksia ei enää ole saatavilla, minkä lisäksi ymmärrettävästi myös tulevat tarjoukset puuttuvat listauksesta, sillä niitä emme vielä tiedä.

Listauksessa on mukana joitakin io-techin testilaboratoriossakin käyneitä malleja, joista suositukset ovat siis täysin käyttökokemusten pohjalta luotuja, mutta osaa listauksen laitteista emme ole itse testanneet, vaan nostamme ne esille mielenkiintoisina sen perusteella, mitä niistä teknisten ominaisuuksien ja yleisen puhelintestauksen myötä syntyneen pohjakokemuksemme valossa osaamme odottaa.

Puhelinten lisäksi olemme listanneet linkit myös kauppoihin, joista tarjoushintainen tuote on saatavilla. Linkit vievät osassa kaupoista vain tiettyyn värivaihtoehtoon, vaikka muitakin värejä olisi saatavilla, joten sopivaa väriä halutessa kannattaa haulla kokeilla, ovatko muutkin tarjouksessa.

Mahdollisesti jatkossa tulossa olevia tarjouksia ja hintakehitystä puhelinten osalta voi tarkkailla myös Hinta.fi-hintavertailupalvelusta. Hinta.fi mahdollistaa myös helposti vertailun eri verkkokauppojen hintojen välillä ja vertailun hintakehityksestä suoraan graafisen näkymän kautta. Näin voit varmistaa, kuinka suuri tarjous todellisuudessa onkaan ja onhan löytämäsi tarjous varmasti edullisin.

Alle 200 euron puhelimet:

Edullisessa alle 200 euron hintaluokassa tarjouksista nousee esille kaksi laitetta: io-techin testissäkin käynyt Nokia 5.3 129 euron hintaan ja Motorolan Moto G8 99 euron hintaan.

Molemmat puhelimet jakavat keskenään hyvin yhteneväiset tekniset ominaisuudet. Sisällä sykkii käytännössä suhteellisen hyvää suorituskykyä erityisesti tässä hintaluokassa tarjoava Qualcommin Snapdraogon 665 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 64 gigatavua tallennustilaa sekä Motorolassa 4 ja Nokiassa 3 gigatavua RAM-muistia.

Molemmat puhelimet tarjoavat hintaluokassaan tavanomaisen 720p-näytön, joka ainakin Nokia 5.3:ssa on suhteellisen laadukas. Moto G8 ei ole testipenkissämme käynyt, mutta ainakin valmistajan pykälän kalliimpi Moto G8 Power tarjoaa suhteellisen hyvän käyttökokemuksen.

Nokia 5.3 pystyy aavistuksen pienemmästä RAM-muististaan huolimatta perustelemaan korkeampaa hintaansa tuella 5 GHz:n Wi-Fi-verkoille ja Android One -sertifikaatilla. Kyseinen sertifikaatti takaa puhelimelle kahden suuren Android-päivityksen kattavan päivitystuen ja kolmen vuoden tietoturvapäivitykset. Motorola Moto G8 kuuluu kuitenkin itsekin Android Enterprise Recommended -sertifikaatin piiriin ja tarjoaa sen myötä tietoturvapäivitykset huhtikuuhun 2022 saakka.

99 euron hintainen Motorola Moto G8 on saatavilla Verkkokauppa.comilta

129 euron hintainen Nokia 5.3 on saatavilla Gigantilta ja DNA:lta

200–400 euron puhelimet:

Alemmassa keskihintaluokassa 200–400 euron hintaan tarjousdiileistä parhaimmat ovat kaikki 5G-puhelimia. 249 euron hintaan on saatavilla io-techissä testatut Motorola Moto G 5G Plus, Xiaomi Mi 10 Lite 5G ja vain aavistuksen kalliimpaan 279 euron hintaan tarjolla on Samsung Galaxy A51 5G, jotka kaikki tarjoavat erityisesti tässä hintaluokassa todella kovaa vastinetta rahalle. Luokan yläpäähän 399 euron hinnallaan puolestaan yltää kiinalaisen Pocon tuorein Poco F2 Pro -lippulaivamalli.

Kolme ensin mainittua mallia jakavat keskenään monin osin samankaltaiset sisuskalut ja vertailukelpoisen suorituskyvyn vaikka erojakin on. Motorola Moto G 5G Plus ansaitsi testijaksollaan jo 349 euron suositushintaansa Toimituksen valinta -kunniamaininnan. Se tarjoaa kolmikosta heikoimman suorituskyvyn Snapdragon 765 -järjestelmäpiirinsä myötä, mutta erot ovat hyvin pieniä. Piirin tukena on 4 gigatavua RAM-muistia, 64 gigatavua tallennustilaa ja 5000 mAh:n akku, joka testijaksolla pärjäsi hyvin useammankin päivän yli. Motorolan kovimmat valtit ovat sen 90 Hz:n virkistystaajuuteen yltävä näyttö ja Android Enterprise Recommended -sertifikaatti, jonka myötä puhelimella on tietoturvapäivitysten tuki lokakuuhun 2022 saakka. Suuria päivityksiä Motorola lupaa puhelimelle yhden.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G vakuutti puolestaan testijaksollaan rakenteensa osalta. Se käyttää kahdesta kilpailijastaan poiketen lasista takakuorta muovin sijaan, joskin puhelimen kehys on yhä muovia, mikä tuntuu myös käsituntumassa. Järjestelmäpiirinä puhelimessa sykkii pykälän Motorolaa suorituskykyisempi Snapdragon 765G, jonka parina on 6 gigatavua RAM-muistia, 128 gigatavua tallennustilaa ja 4160 mAh:n akku. Näytön virkistystaajuus on Motorolasta poiketen kuitenkin vain 60 hertsiä. Xiaomin suurimmaksi miinukseksi arvostelussa mainittiin sen päivitystuen epävarmuus, sillä valmistaja ei ole antanut minkäänlaista lupausta tuleville päivityksille.

30 euroa kilpakumppaneitaan kalliimpi Samsung tarjoaa vertailukelpoista rautaa omaa tuotantoaan olevan Exynos 980 -järjestelmäpiirin, 6 gigatavun RAM-muistin, 128 gigatavun tallennustilan ja 4500 mAh:n akun voimin. Xiaomin tavoin myös Samsungin näyttö on virkistystaajuudeltaan 60 Hz. Samsungin suurimpana myyntivalttina toimii valmistajan päivitystuki – Galaxy A51:lle on luvattu kolmen vuoden tietoturvapäivitysten lisäksi myös kolmen vuoden suuret Android versiopäivitykset.

249 euron hintainen Motorola Moto G 5G Plus on saatavilla DNA:lta, Telialta, Gigantilta ja Verkkokauppa.comilta

249 euron hintainen Xiaomi Mi 10 Lite 5G on saatavilla Powerilta, DNA:lta, Elisalta ja Telialta

279 euron arvoinen Samsung Galaxy A51 5G on saatavilla Telialta, Elisalta ja DNA:lta

399 euron hinnallaan Poco F2 Pro erottuu edellä mainituista selvästi. Kyseessä on kiinalaisvalmistaja Xiaomin alaisuudesta omaksi brändikseen irtautuneen Poco:n lippulaivamalli, joka tuo markkinoiden huippuominaisuuksia edullisempaan hintaluokkaan. Suorituskyvystä huolehtii Qualcommin huippuluokan Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 8 gigatavua RAM-muistia, 256 gigatavua tallennustilaa ja 4700 mAh:n akku. Näyttö on 6,67-tuumainen AMOLED-näyttö, jonka virkistystaajuus on perinteinen 60 Hz.

Puhelimen päivitystuen pituudesta ei ole tietoa, mutta 399 euron hinnallaan se tarjoaa erinomaista suorituskykyä.

399 euron hintainen Poco F2 Pro on saatavilla Verkkokauppa.comilta

400-600 euron puhelimet:

400–600 euron hintaluokassa käytännössä kaikki mukaan mahtuneet puhelimet tarjoavat lippulaivaluokan ominaisuuksia. Hintaluokan mukana puhelinten ominaisuuskattaukseen on myös tullut kalliimman pään ominaisuuksia kuten langaton lataus, jota kaikki seuraavista puhelimista tukevat.

499 euron hintaan on saatavilla io-techissäkin testattu Xiaomi Mi 10 5G. Xiaomin Mi 10 5G:n alkuperäinen suositushinta on 899 euroa, joten pudotusta on tapahtunut paljon. Osittain sitä kuitenkin selittää 549 euron hintaan tuotu seuraaja Mi 10T 5G, joka tarjoaa käytännössä vastaavat ominaisuudet. 499 euron hintaan Mi 10 5G tarjoaa kuitenkin 256 gigatavun tallennustilan yhdessä Snapdragon 865 -järjestelmäpiirin, 8 gigatavun RAM-muistin ja 90 Hz:n nopeuteen yltävän AMOLED-näytön kanssa, mitä voidaan pitää houkuttelevana tarjouksena.

499 euron hintainen Xiaomi Mi 10 5G on saatavilla Telialta

Samsungilla tarjouksesta löytyy 499 euron hintaan Galaxy S20 FE 4G, 549 euron hintaan Samsung Galaxy S20 FE 5G ja 599 euron hintaan io-techin testissäkin käynyt Galaxy S20 5G. Galaxy S20 FE 4G ja Galaxy S20 5G jakavat keskenään yhteisen Exynos 990 -järjestelmäpiirin, mutta nimensä mukaisesti S20 FE 4G ei tue 5G-yhteyksiä. S20 FE 5G puolestaan tarjoaa Snapdragon 865 -järjestelmäpiirin, joka on pykälän Samsungin omia Exynos-piirejä tehokkaampi.

Samsung Galaxy S20 5G erottuu useista muista nykypäivän lippulaivoista ja FE-malleista kokonsa puolesta. FE-mallit tarjoavat 6,5” näytön, mutta S20-mallista löytyy nykymarkkinoille suhteellisen pienikokoinen 6,1-tuumainen näyttö. Näiden kaikkien Samsungien etuna on mainittava valmistajan päivityslupaus kolmelle suurelle Android-versiopäivitykselle ja kolmen vuoden tietoturvapäivityksille.

499 euron hintainen Samsung Galaxy S20 FE 4G on saatavilla Verkkokauppa.comilta

549 euron hintainen Samsung Galaxy S20 FE 5G on saatavilla DNA:lta

599 euron hintainen Samsung Galaxy S20 5G on saatavilla Telialta

Yli 600 euron puhelimet:

Yli 600 euron puhelinten kategoriassa huomio kannattaa kiinnittää OnePlussan 8 Pro -malliin, joka on useilla sivustoilla tarjolla 699 euron hintaan. Jutun kirjoitushetkellä Gigantti paljasti puhelimen tulevan torstaina myyntiin 649 euron hintaan, mikä on ehdottomasti harkinnan arvoinen tarjous, jos etsinnässä on täydet lippulaivaominaisuudet tarjoava puhelin.

OnePlus 8 Pro on käynyt myös io-techin testissä ja menestynyt 900 euron suositushinnallaan Toimituksen valinta -kunniamaininnan arvoisesti. Puhelimen sisällä sykkii Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 8 gigatavua RAM-muistia, 128 gigatavua tallennustilaa ja 4510 mAh:n akku. Puhelin myös tukee edellisen kategorian tavoin langatonta latausta. Huomion arvoisena yksityiskohtana puhelin on erittäin suurikokoinen 6,9-tuumaisella näytöllään. Gigantissa tarjouksessa on myös 12 gigatavun RAM-muistilla ja 256 gigatavun tallennustilalla varustettu malli 749 euron hintaan.

OnePlus lupaa puhelimelleen kaksi suurta Android-versiopäivitystä ja kolmen vuoden tietoturvapäivitykset.

649 euron hintainen OnePlus 8 Pro on saatavilla Gigantista

Muilta osin yli 600 euron hintaisissa puhelimissa ei juurikaan ollut ohittamattomia tarjouksia. Sonyn puhelinten kameraominaisuuksia tai omintakeista muotoilua kaipaaville tai muuten vain pienikokoista puhelinta kaipaaville io-techin testissäkin käynyt Xperia 5 II 679 euron hintaan on kuitenkin hyvä löytö. Muihin edellä mainittuihin lippulaivaluokan puhelimiin verrattuna puuttuva langaton lataus ja yökuvaustilan puute ovat kuitenkin miinuksia.