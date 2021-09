Video: Esittelyssä BenQ EW3880R -näyttö

BenQ:n viihde- ja työkäyttöön tarkoitetussa 37,5-tuumaisessa ultrawide-näytössä on kaareva IPS-paneeli ja 3840x1600-resoluutio.

Kaupallinen yhteistyö BenQ:n kanssa

BenQ:n uusi EW3880R -näyttö saapuu syksyllä Suomessa myyntiin yli 1000 euron hinnalla. 60 hertsin virkistystaajuudella ja HDMI 2.0 -liitännöillä pelaamiseen näyttöä ei kuitenkaan ole ensisijaisesti tarkoitettu, vaan viihdekäyttöön eli elokuvien ja TV-sarjojen katseluun sekä musiikin kuunteluun

37,5-tuumalla ja 3840×1600-resoluutiolla EW3880R on perinteisiä 34-tuumaisia ja 3440×1440-resoluution ultrawide-näyttöjä isokokoisempi ja käytössä on enemmän näyttöpinta-alaa. Näytön IPS-paneelin kaarevuus on 2300R, kirkkaus 300 nittiä (HDR10) ja katettuna on 95% DCI P3 -väriavaruudesta. Audio on optimoitu yhteistyössä treVolon kanssa ja näytöstä löytyy 2.1-äänet kahdella kaiuttimella ja subwooferilla. HDRi- eli HDR Intelligence -ominaisuus osaa säätää kirkkautta toistettavan sisällön ja ympäristön valaistuksen perusteella.

Videolla unboksataan näyttö, asennetaan se käyttökuntoon, esitellään avainominaisuudet ja kokeillaan 21:9-kuvasuhteen HDR-videoita sekä uuden Windows 11 -käyttöjärjestelmän ikkunahallintaa isolla näyttöalalla.

Jos pidit videosta, niin tilaa io-techin YouTube-kanava ilmaiseksi, kiitos!

Katso video YouTubessa