Video: Testissä Ikean Järvfjället-toimistotuoli

Testaamme videolla yhden Ikean kalleimmista toimistotuoleista ja vertaamme sitä markkinoilla myytäviin pelituoleihin.

Ostimme Ikeasta 249 euron hintaisen Järvfjället-toimistotuolin, joka löytyy myös yhtiön pelituolit-tuotekategoriasta. Tuolissa on käytetty aitoa nahkaa, se on varustettu ristiselän tuella ja niskatuella ja sillä on 10 vuoden takuu.

Videolla käydään läpi tuolin myyntipakkauksen sisältö ja kasausprosessi, ominaisuudet ja rakenne, säätömahdollisuudet sekä käyttökokemukset. Tuoli on rakenteeltaan laadukas, jämäkkä ja jopa turhankin ryhdikäs. Käsinojat ovat turhan pienet, eivätkä ne ole pehmustettu tai säädettävät. Ikean toimistotuolin fiilis ja toiminnallisuudet markkinoilla myytäviin pelituoleihin tulevat selvästi esille.

