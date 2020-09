Edes NVLink SLI -liittimillä varustettu RTX 3090 ei tule tukemaan perinteistä SLI:tä, vaan sen useamman näytönohjaimen tuki rajoittuu sitä erikseen tukeviin DX12- ja Vulkan -peleihin.

Useamman näytönohjaimen käyttöä yhden ruudun renderöintiin on tehty kolmatta kymmenettä vuotta. 3dfx julkaisi Voodoo2-näytönohjaimet ja SLI-teknologian (ScanLine Interleaving) vuonna 1998 ja ATi sovitti vuotta myöhemmin kaksi Rage 128 -grafiikkapiiriä samalle näytönohjaimelle MAXX-nimen ryydittämänä.

Sittemmin joukkoon liittyivät AMD:n CrossFire ja NVIDIAn SLI (Scalable Link Interface), joista ensimmäinen on haudattu jo aiemmin. Nyt on aika heittää hyvästit myös SLI:lle sellaisena, kuin se on tähän asti tunnettu. AMD:n aiemmin päätöksen tapaan NVIDIA lopettaa ajureiden kautta toteutetun useamman näytönohjaimen tuen ja tukee jatkossa vain DirectX 12-, Vulkan- ja OpenGL-rajapintojen tarjoamaa ”explicit multiGPU” -teknologiaa, jossa useamman näytönohjaimen tuki jää pelinkehittäjän harteille.

NVIDIAn mukaan se lopettaa uusien SLI-profiilien julkaisun 1. tammikuuta 2021, jonka jälkeen yhtiö tulee keskittymään pelinkehittäjien avustamiseen multiGPU-tuen lisäämiseksi suoraan peleihin. Yhtiö tulee kuitenkin testaamaan jo olemassa olevien profiileiden toimintaa myös jatkossa. Ampere sukupolven ainut NVLink SLI -liittimillä varustettu näytönohjain GeForce RTX 3090 ei tule tukemaan SLI:tä erillisen profiilin vaativissa peleissä, vaan vain ”explicit multiGPU”-teknologiaa hyödyntäviä pelejä. NVIDIA tulee kuitenkin kutsumaan myös tätä useamman näytönohjaimen tukea SLI:ksi.

Lähde: NVIDIA