Uusi artikkeli: Testissä GeForce RTX 3080 Ti -custom-mallit (Asus & Gigabyte)

Testissä Asuksen ja Gigabyten omaan suunnitteluun perustuvat GeForce RTX 3080 Ti -mallit.

Testasimme eilen NVIDIAn oman GeForce RTX 3080 Ti -näytönohjaimen ja vertasimme sitä viime syksynä julkaistuihin 3080- ja 3090-malleihin sekä AMD:n leiristä 6800 XT- ja 6900 XT -näytönohjaimiin.

Tänään vuorossa on katsaus näytönohjainvalmistajien custom-malleihin. Saimme Asukselta testiin nestejäähdytetyn ROG Strix LC -mallin, jonka hinta on noin 2200-2400 euroa ja Gigabyteltä 1700-1950 euron hintaisen Gaming OC -mallin. Ajoimme Asuksen ja Gigabyten 3080 Ti -näytönohjaimilla pikaiset suorituskykytestit sekä tehonkulutus, lämpötila- ja melumittaukset. Mukana on myös ylikellotustestit Asuksella.

