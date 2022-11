Uusi artikkeli: Testissä Nokia X30

Testasimme HMD Globalin 549 euron suositushintaisen Nokia X30:n

Kuluvan viikon kolmannessa artikkelissa testipenkkiin on päätynyt HMD Globalin 549 euron hintainen Nokia X30. Puhelin sisältää Nokia G60:stä tutun Snapdragon 695 -järjestelmäpiirin, mutta tarjoaa suuremmat 6 tai 8 Gt RAM-muistia ja 128 tai 256 Gt tallennustilaa, minkä lisäksi myös kamerajärjestelmää on päivitetty 50 megapikselin Pureview-kameralla sekä 13 megapikselin ultralaajakulmakameralla. Valmistajan aiemmista malleista tuttuun tapaan myös Nokia X30:ssä on panostettu kestävään kehitykseen. Puhelimen alumiinirakenne on valmistettu kokonaan kierrätysmateriaaleista ja muovisesta takakuorestakin 65 prosenttia on kierrätysmateriaalia.

Testiartikkelissa tutustumme Nokia X30:een noin viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta ja otamme selvää tarjoaako laite vastinetta hinnalleen.

