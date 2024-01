Päivitetty standardi tarjoaa näyttövalmistajille mahdollisuuden sertifioida uusia Dual Mode -näyttöjään virallisten kriteerien mukaisiksi.

Näyttölaitteille standardeja laativa VESA (Video Electronics Standards Association) on päivittänyt näyttöjen mukautuvasta virkistystaajuudesta kertovan AdaptiveSync-standardinsa aiemman version 1.1 versioon 1.1a. Päivityksen syynä on laitevalmistajien panostaminen kahta eri resoluutiota ja virkistystaajuustilaa tukeviin näyttöihin. Esimerkiksi LG on tuomassa markkinoille 32GS95UE-pelinäytön, joka toimii UHD-resoluutiolla 240 hertsillä tai vaihtoehtoisesti FHD-resoluutiolla 480 hertsillä. Uutisoimme näytöstä joulun alla.

Versio 1.1a kattaa VESAn mukaan kaikki 1.1:een kuuluvat testit muuttumattomina, mutta näytön on läpäistävä standardin vaatimukset molemmilla resoluutioilla ja virkistystaajuuksilla, mikäli siitä Dual Mode -ominaisuus löytyy. Sertifioinnissa testataan resoluution ja virkistystaajuuden lisäksi muun muassa pikseleiden vasteaikaa ja näytön mahdollista välkkymistä. Kriteerit täyttävä näyttö saa kantaa uudistettua VESA Certified AdaptiveSync -logoa (kuvassa yllä), josta ilmenee molemmat resoluutiot ja virkistystaajuudet.

LG:n lisäksi myös Asus on tuomassa markkinoille Dual Mode -näyttöjä ensi vuoden aikana.

