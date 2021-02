Video: Testissä NOS C-450 Mini Pro RGB -näppäimistö

Testissä NOS-pelibrändin 60 % kokoisen näppäimistön kuusi eri väristä Limited Edition -mallia.

NOS-pelibrändin tuotteet on myynnissä Gigantissa ja värilliset Limited Edition -mallit C-450 Mini Pro RGB:stä maksavat 85 euroa. Saatavilla on myös musta ja valkoinen perusmalli 80 euron hintaan.

Näppäimistö on varustettu Outemun lineaarisilla punaisilla kytkimillä, mattapintaisilla maalatuilla ABS-näppäinhatuilla ja irrotettavalla USB Type-C -kaapelilla. Pohjan kaikua ja kytkinten resonointia on pyritty vaimentamaan minimiin. Pohjasta ei löydy säätöjalkoja korkeudelle ja käytettävissä on Windows- ja Mac-tila.

Jos pidit videosta niin tilaa io-techin YouTube-kanava ilmaiseksi, kiitos!

Katso video Youtubessa