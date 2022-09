Zotacin GeForce RTX 4090 AMP vuotokuvissa

Zotacin omaan suunnitteluun perustuvassa huippumallissa on vähintään kolmen korttipaikan korkuinen kolmituulettiminen cooleri.

NVIDIAn nahkatakkinen toimitusjohtaja Jensen Huang tulee pitämään GeForce-aiheisen keynote-esityksen tulevassa GTC 2022 -tapahtumassa ensi viikon tiistaina eli 20. syyskuuta. Tapahtumassa julkistettavaksi odotettu, Ada Lovelace -arkkitehtuuriin perustuva GeForce RTX 40 -sarja on ollut varsinaisen hullunmyllyn keskellä, mutta konkreettisempaakin vuotoa on saatu jo kuvan muodossa.

Tuorein vuoto jatkaa kuvateemalla, mutta tällä kertaa kyse ei ole Founders Edition -näytönohjaimesta, vaan Zotacin AMP-mallista. VideoCardz on löytänyt kiinalaisesta Baidusta valokuvia, joissa näkyy sekä Zotacin vielä taittelemattomia GeForce RTX 4090 AMP -paketointeja sekä itse näytönohjaimia. Valitettavasti paketoinnin kuva on sen verran matalalla tarkkuudella ja sopivasti rajattu, ettei siitä paljastu kuin näytönohjaimen nimi. Myös alkuperäinen julkaisu on jo ehditty poistamaan palvelusta.

Itse näytönohjaimet ovat varsinaisia möhkäleitä. Kuvan heikohkon laadun ja kuvakulman vuoksi niiden tarkkaa korkeutta on vaikea sanoa, mutta kyse on vähintään kolmen korttipaikan korkuisesta paketista. Itse näytönohjaimen piirilevy ei ole poikkeuksellisen pitkä, vaan ehkä kaksi kolmannesta coolerin mitasta. Kuten paketoinnista näkee ja coolerin mitastakin olisi voinut päätellä, kookkaiden alumiinirivastojen läpi puhkutaan ilmaa kolmen tuulettimen voimin. Näytönohjainten lisävirtaliittimet eivät ole näkyvissä, mutta VideoCardz arvioi aukkojen olevan sopivia kahdelle 16-pinniselle 12VHPWR-liittimelle.

Lähde: VideoCardz