Asus julkaisi pienikokoisen Zenfone 9 -lippulaivapuhelimen

Zenfone 9:n hinnat alkavat Suomessa 799 eurosta.

Asus julkaisi jo huhuissa odotetun Zenfone 9 -älypuhelimen virallisesti samalla paljastaen huhut ja vuodot paikkansa pitäneiksi ulkonäön ja monien ominaisuuksien suhteen.

Zenfone 9 luottaa viime vuoden Zenfone 8:n kaavaan tarjoten lippulaivaluokan rautaa selvästi nykypäivän normeja pienempään kokoon. Uutuus rakentuu 5,9-tuumaisen maksimissaan 1100 nitin kirkkauteen yltävän 120 hertsin virkistystaajuutta tukevan AMOLED-näytön ympärille ja suorituskyvystä puhelimen uumenissa huolehtii Qualcommin viimeisin Snapdragon 8+ Gen 1 -järjestelmäpiiri. Piirin parina laitteessa on joko 8 tai peräti 16 Gt RAM-muistia ja 128 tai 256 Gt tallennustilaa.

Valmistaja mainostaa Qualcommin uutuuspiirin olevan 10 prosenttia suurempi fyysiseltä kooltaan kuin viime vuoden Snapdragon 888, minkä lisäksi myös kamerajärjestelmä puhelimessa on kasvanut 40 prosenttia ja akku 7,5 prosenttia, mutta siitä huolimatta uutuuden ulkomitat ovat jopa kutistuneet 2 prosenttia. Puhelin on myös IP68-sertifioitu. Zenfone 9:n akku on kooltaan 4300 mAh ja se latautuu langallisesti 30 watin pikalatauksella.

Rakenne Zenfone 9:ssä muodostuu alumiinisesta kehyksestä ja näytön suojana olevasta Gorilla Glass Victus -suojalasista. Takakuoren muoviseos on valmistajan mukaan 36 prosenttia aiempaa kevyempi ja kädessä paremmin pysyvä. Lisäksi se on Asuksen mukaan suunniteltu tarjoamaan mahdollisimman paljon tilaa puhelimen sisuskaluille. Viime vuodesta tuttuun tapaan puhelin pitää myös mukanaan 3,5 mm:n kuulokeliitännän langallisia kuulokkeita käyttävien iloksi.

Kamerajärjestelmä Zenfone 9:ssä rakentuu nykyään varsin suosittua Sonyn IMX766-sensoria käyttävän 50 megapikselin pääkameran ympärille tarjoten sen pariksi 12 megapikselin ultralaajakulmakameran makrokuvausmahdollisuudella. Pääkamera on vakautettu valmistajan kuusiakselisella Hybrid Gimbal -vakaimella, joka vähentää valmistajan mukaan liikettä jopa kolme astetta suuntaansa.

Asus Zenfone 9:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 145,6 x 68,1 x 9,1 mm

Paino: 169 grammaa

5,9” AMOLED-näyttö, 2400 x 1080, 120 Hz, 240 Hz:n kosketuksentunnistus, 800 nit (cd/m 2 ) tyypillinen maksimikirkkaus, 1100 nitin (cd/m 2 ) pistemäinen maksimikirkkaus

) tyypillinen maksimikirkkaus, 1100 nitin (cd/m ) pistemäinen maksimikirkkaus Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1- järjestelmäpiiri

8 tai 16 Gt LPDDR5-RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G, SA/NSA (n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n41, n77, n78)

LTE, Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavlC

Kaksoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (Sony IMX766, 1/1,56”, 1 um pikselikoko), f1.9, 84,6°, PDAF, 6-Axis Hybrid Gimbal OIS 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (Sony IMX363, 1/2,55”, 1,4 um pikselikoko), f2.2, 113°, PDAF, makrokuvaus 4 cm päähän

12 megapikselin etukamera (Sony IMX663, 1/2,93”, 1,22 um pikselikoko), f2.45, 76,5°, PDAF

IP68, stereokaiuttimet, 3,5 mm kuulokeliitäntä, sormenjälkilukija virtapainikkeessa

4300 mAh akku, USB-C (2.0), 30 watin pikalataus, QC4.0, PD 3.0

Android 12

Asus Zenfone 9:n myynti alkaa tänään 28. heinäkuuta. Suomessa Zenfone 9:n suositushinnat ovat 8 Gt:n RAM-muistilla ja 128 Gt:n tallennustilalla 799 euroa ja 256 gigatavuun kasvatetulla tallennustilalla 879 euroa. Malliston huipulle saataville tulee 16 Gt:n RAM-muistilla ja 256 Gt:n tallennustilalla varustettu versio 929 euron suositushintaan. Puhelimesta on saatavilla neljä värivaihtoehtoa: Moonlight White, Sunset Red, Starry Blue sekä Midnight Black.

Lähde: Asus