Xiaomi julkaisi uudet Xiaomi 13 -lippulaivansa länsimarkkinoille ja esitteli keskihintaluokan Xiaomi 13 Liten

Xiaomi 13 Lite sisältää Qualcommin Snapdragon 7 Gen 1 -järjestelmäpiirin, jota ei juuri markkinoilla ole nähty sitten sen viime kesäisen julkistuksen.

Xiaomi julkaisi MWC-messuilla jo joulukuussa Kiinan julkaisunsa nähneet Xiaomi 13:n ja Xiaomi 13 Pron länsimarkkinoille. Lippulaivojen lisäksi yritys julkaisi uuden keskihintaluokkaan sijoittuvan Xiaomi 13 Liten.

Ulkoisesti lippulaivamallit ovat Kiinan julkaisusta tuttuja, eli erityisesti perusmalli on saanut osakseen aiempaa kulmikkaamman muotoilun, kun taas Pro-malli on pykälän pyöristetympi kaareutuvine näyttölaseineen. Molempien puhelinten sisuksista löytyy Qualcommin tuorein Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiri, jonka parina Pro-mallissa on 12 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa ja perusmallissa puolestaan 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa. Molemmat puhelimet tarjoavat IP68-sertifikaatin vettä ja pölyä vastaan.

Molempien puhelinten kamerajärjestelmät kantavat mukanaan vain Kiinan markkinoille jääneistä Xiaomi 12S -malleista tuttua Leica-brändäystä.

Kalliimman Pro-mallin LTPO OLED -näyttö on 6,73-tuumainen ja tarjoaa 1440 x 3220 -resoluution 120 hertsin virkistystaajuudella. Takalasi puhelimessa on keraaminen ja näytön suojana on Gorilla Glass Victus -suojalasi. Akku Xiaomi 13 Prossa on kapasiteetiltaan 4820 mAh ja se tukee 120 watin langallista pikalatausta, jolla akun luvataan täyttyvän vain 19 minuutissa. 50 watin langatonta pikalatausta.

Pro-mallin kamerajärjestelmä muodostuu peräti 1” sensorikoon 50,3 megapikselistä IMX989-sensoria käyttävästä pääkamerasta, 50 megapikselin telekamerasta, joka kykenee minimissään 10 cm tarkennusetäisyyteen ja 50 megapikselin automaattitarkenteisesta ultralaajakulmakamerasta.

Xiaomi 13 Pron tekniset tiedot:

Ulkomitat: 162,9 x 74,6 x 8,4 mm

229 grammaa

Gorilla Glass Victus edessä, alumiinikehys, keraaminen takakuori

IP68

6,73” LTPO OLED -näyttö, 1440 x 3200, 120 Hz, 1200 nit (cd/m2) maksimikirkkaus, 1900 nit (cd/m2) pistemäinen maksimikirkkaus

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiri

12 Gt RAM-muistia

256 Gt tallennustilaa

5G

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavlC

Kolmoistakakamera: 50,3 megapikselin pääkamera (IMX989, 1”, 1,6 um pikselikoko), f1.9, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 50 megapikselin telekamera, f2.0, PDAF (min. 10 cm), (3,2x) 50 megapikselin ultralaajakulmakamera, AF, 2, 14 mm 115˚

32 megapikselin etukamera

Stereokaiuttimet, sormenjälkilukija näytön alla, infrapunalähetin

4820 mAh:n akku, USB-C, 120 watin pikalataus, 50 watin langaton pikalataus, 10 watin käänteinen langaton lataus

Android 13 3 vuotta Android-päivityksiä, 5 vuotta tietoturvakorjauksia



Edullisempi Xiaomi 12 puolestaan erottuu kalliimmasta sisaruksistaan tasapintaisella näytöllä ja keraamisen sijaan lasisella takakuorella. Lisäksi kyseessä on selvästi pienikokoisempi laite 6,36-tuumaisen Full HD -resoluution 120 hertsin virkistystaajuuteen yltävän OLED-näyttönsä kera.

Xiaomi 13:n 4500 mAh:n akku tukee pykälän Pro-mallia hitaampia latausnopeuksia 67 watin langallisten latauksen myötä, mutta langattoman latauksen nopeus on kalliimmasta sisaruksesta tutut 50 wattia. Kamerajärjestelmän osalta perusmallin Xiaomi 13 tarjoaa 50 megapikselin pääkameran pykälän Pro-mallin käyttämää pienemmällä IMX800-sensoreilla sekä 10 megapikselin telekameran ja 12 megapikselin ultralaajakulmakameran.

Xiaomi 13:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 152,8 x 71,5 x 8 mm

189 grammaa

Gorilla Glass 5 edessä, alumiinikehys, lasinen takakuori

IP68

6,36” OLED-näyttö, 1080 x 2400, 120 Hz, 1200 nit (cd/m2) maksimikirkkaus, 1900 nit (cd/m2) pistemäinen maksimikirkkaus

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

256 Gt tallennustilaa

5G

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavlC

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (IMX800, 1/1,49”, 1 um pikselikoko), f1.8, PDAF, OIS, 23 mm 10 megapikselin telekamera (1/3,75”, 1 um pikselikoko), f2.0, PDAF, OIS, 75 mm (3,2x) 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/3.06”, 1.12 um pikselikoko), f2.2, 15 mm 120˚

32 megapikselin etukamera (0,7 um pikselikoko), f2.0, 22 mm

Stereokaiuttimet, sormenjälkilukija näytön alla, infrapunalähetin

4500 mAh:n akku, USB-C, 67 watin pikalataus, 50 watin langaton pikalataus, 10 watin käänteinen langaton lataus

Android 13 3 vuotta Android-päivityksiä, 5 vuotta tietoturvakorjauksia



Keskihintaluokan Xiaomi 13 Lite puolestaan tarjoaa 6,55-tuumaisen Full HD -resoluution AMOLED-näytön 120 hertsin virkistystaajuudella ja länsimarkkinoilla toistaiseksi hyvin harvinaiseksi jääneen Qualcommin Snapdragon 7 Gen 1 -järjestelmäpiirin, jonka Qualcomm esitteli jo viime keväänä. Piirin parina on 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa.

Lite-mallille virtaa syöttää 4500 mAh:n akku, joka tukee 67 watin langallista pikalatausta. Kamerajärjestelmän osalta tarjolla ovat Sony IMX766 -sensoria käyttävä 50 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulmakamera ja 2 megapikselin makrokamera

Xiaomi 13:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 159,2 x 72,7 x 7,23 mm

171 grammaa

Gorilla Glass 5 edessä, lasi takana

6,55” OLED-näyttö, 1080 x 2400, 120 Hz, 500 nit (cd/m2) maksimikirkkaus, 1000 nit (cd/m2) pistemäinen maksimikirkkaus

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

256 Gt tallennustilaa

5G

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (IMX766, 1/1,56”, 1 um pikselikoko), f1.8, Contrast AF, 86˚ 8 megapikselin ultralaajakulmamera (IMX355, 1/4”), f2.2, 119˚ 2 megapikselin makrokamera (1/5”), f2.4

32 megapikselin etukamera (1/2,74”, 0,8 um pikselikoko), f2.4, 100˚

4500 mAh:n akku, USB-C, 67 watin pikalataus

Android 12 3 vuotta Android-päivityksiä ja 4 vuotta tietoturvakorjauksia



Xiaomi 13 Pron suositushinta Suomessa tulee olemaan 1299 euroa, Xiaomi 13:n 999 euroa ja Xiaomi 13 Liten 499 euroa. Puhelinten myynti alkaa 27. helmikuuta ja kauppojen hyllyille laitteet saapuvat 8. maaliskuuta.

Lähde: Xiaomin lehdistötiedote