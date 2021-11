Testissä Intelin toistaiseksi julkaistuista Alder Lake -prosessoreista edullisin eli 320 euron hintainen Core i5-12600K.

Intelin uusien Alder Lake -koodinimellisten 12. sukupolven Core-prosessoreiden myynti alkoi pari viikkoa sitten ja testasimme aluksi suorituskykyisimmän Core i9-12900K -lippulaivamallin. Nyt vuorossa on edullisemman Core i5-12600K -prosessori testi, joka on varustettu 6 suorituskykyisemmällä P-ytimellä ja 4 energiatehokkaalla E-ytimellä. Yhteensä käytössä on 10 ydintä ja P-ytimien Hyper-Threading-tuen ansiosta prosessori kykenee käsittelemään samanaikaisesti 16 säiettä.

Tutustumme artikkelissa pikaisesti prosessorin ominasuuksiin, suorituskykyyn, tehonkulutukseen lämpötilaan ja lopuksi ajoimme ylikellotustestit. Vertailukohtina on AMD:n Zen 3 -arkkitehtuurin 6-ytiminen Ryzen 5 5600X ja Intelin kahden edellisen sukupolven Core i5 -mallit 10600KF ja 11600K.

