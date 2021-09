Testissä 1450 euron hintainen MSI Katana GF66 -pelikannettava Core i7-11800H -prosessorilla ja GeForce RTX 3060 -näytönohjaimella varustettuna.

Tutustumme artikkelissa MSI:n Katana GF66 -kannettavaan, jossa on käytössä GeForce RTX 3060 -mobiilinäytönohjain ja sen kaverina Intelin 8-ytiminen Core i7-11800H -prosessori. 15-tuumaisen kannettavan Full HD -näyttö tukee 144 hertsin virkistystaajuutta ja sisuksissa on 16 gigatavua keskusmuistia ja teratavun kokoinen M.2 SSD. Artikkelissa on mukana on katsaus ominaisuuksiin, suorituskykyyn, lämpötiloihin, melutasoon, tehonkulutukseen ja akkukestoon.

