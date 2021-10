Video: Päivitetyn Playstation 5:n lämpötilatestit

Uudet päivitetyt pelikonsolit ovat hieman alkuperäistä kevyempiä ja jäähdytyksen pinta-alasta on karsittu erityisesti kuparia ja alumiinista jäähdytyslevyä on optimoitu.

Sony on päivittänyt kesän aikana molempien digitaalisen ja levyasemallisen Playstation 5 -pelikonsolin sisuksia. Suurin muutos on 300 grammaa kevyempi paino, joka näkyy aiempaa pienemässä jäähdytysratkaisussa. Myös muistipiireihin kontaktissa olevan alumiinilevy on muotoiltu eri tavalla ja virransyötön siiliä on muokattu.

Tutustumme videolla Youtube-kanava Gamers Nexuksen tekemiin lämpötilamittauksiin uuden ja vanhan Playstation 5:n välillä. Ulkoisilla lämpötila-antureilla toteutetun testin mukaan prosessorin ja grafiikkaohjaimen eli SoC-järjestelmäpiirin lämpötila oli uudella mallilla 5 astetta lämpimämpi, mutta kuumimpien muistipiirien lämpötila 2-4 astetta viileämpi. Virransyötön lämpötila oli pari astetta viileämpi.

Vaikka järjestelmäpiiri toimikin hieman lämpimämpänä niin jäähdytystä on saatu optimoitua kuumimpana toimivien osa-aluiden kohdalla parilla asteella viileämmäksi. Playstation 5 käyttää kolmea eri tuuletinta, joten myös tuulettimen mallilla on vaikutus lämpötiloihin. Sony on asettanut Playstation 5:n tuulettimen pyörimään todella alhaisella kierrosnopeudella, joten ensisijainen tavoite on ollut hiljainen toimintaääni eikä lämpötilat. Käyttäjälle päivitys ei näy mitenkään esimerkiksi suorituskyvyssä ja päivitetty konsoli toimii samoin kuin alkuperäinen.

