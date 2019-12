Videolla käydään läpi AMD:n 24- ja 32-ytimisten Ryzen Threadripper 3960X- ja 3970X-prosessoreiden testitulokset aiemmin julkaistun kirjoitetun artikkelin pohjalta.

Julkaisimme io-techissä viime viikolla testiartikkelin AMD:n uusista 3. sukupolven Threadripper-tehoprosessoreista. Nyt artikkelin pohjalta on tehty videomuotoinen yhteenveto, joka on julkaistu io-techin Youtube-kanavalla. Prosessorit saapuivat myyntiin viime viikon maanantaina 25. marraskuuta, mutta saatavuus Suomesta on toistaiseksi olematonta.

Videolla käydään pikaisesti läpi prosessoreiden ominaisuudet sekä suorituskyky-, tehonkulutus- ja lämpötilatestit ja ylikellotuspotentiaali. Testeissä vertailukohtina ovat AMD:n 12- ja 16-ytimiset Ryzen 9 3900X- ja 3950X-työpöytäprosessorit ja 2. sukupolven 16- ja 32-ytimiset Threadripper 2950X- ja 2990WX-tehoprosessorit. Intelin leiristä mukana ovat suorituskykyisin työpöytäprosessori 8-ytiminen Core i9-9900KS ja parin vuoden takainen Skylake-X-koodinimellinen 18-ytiminen Core i9-7980XE.

Kokeilemme jatkossakin kirjoitettujen testiartikkeleiden työstämistä jälkikäteen videoformaattiin, joten anna kommenteissa palautetta ja kehitämme videokonseptia lisää, kiitos!

Jos pidit videosta, käy tykkäämässä, tilaa io-techin YouTube-kanava. Yli 33 000 tilaajalla io-tech on noussut tänä vuonna Pohjoismaiden suurimmaksi tekniikkamediaksi Youtubessa.

Katso video Youtubessa