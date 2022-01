Zalman julkaisi uudet Alpha-sarjan AIO-coolerit massasta poikkeavalla blokkiyksiköllä

Zalmanin mukaan pumpun vesivirran kolmeen jakava rakenne estää sen ylikuormittumisen ja RGB-valaistu pyöriteltävä kansi mahdollistaa pumppublokin asennuksen eri suuntiin sen ulkonäön kärsimättä.

Entisaikojen coolerisuuruuksiin kuulunut Zalman käytännössä katosi ainakin täkäläisiltä markkinoilta välissä verrattain pitkäksikin aikaa. Sittemmin yhtiö on tehnyt paluun aktiiviseen toimintaan myös Euroopassa ja Suomessa, mutta vastaavaan suosioon se ei ole onnistunut nousemaan.

Nyt yhtiö on julkaissut uuden sukupolven Alpha AIO-nestecoolerin, joka poikkeaa massasta ainakin niiltä osin, että käytössä ei ole kolmetoista tusinaan mahtuva Asetekin ratkaisu. Yhtiön sivuilta ei käy ilmi, onko pumppublokki sen omaa suunnittelua vai jonkin alihankkijan.

Pumppublokin erikoisuudeksi kerrotaan veden kolmeen eri virtaan jakava rakenne, joka estää pumpun ylikuormittumisen. Pumpun roottori on halkaisijaltaan 32 mm ja rakentuu seitsemästä lavasta ja kuparisen kylmälevyn keskeltä löytyy 0,15 millimetrin rivasto kasvattamaan jäähdytyspinta-alaa. Pumppublokin puolipallomaisen, rei’itetyn kannen takaa löytyy ohjattava RGB-valaistus ja itse kansi on käännettävissä vapaasti, jotta yhtiön logo on aina oikein päin.

Zalman Alpha -sarja tulee saataville sekä mustana että valkoisena 240 mm:n, 280 mm:n ja 360 mm:n kokoluokissa. Jäähdytin on valmistettu alumiinista ja sen läpi puhaltaa tarkemmin nimeämättömät, osoitettavalla RGB-valaistuksella varustetut PWM-ohjattavat tuulettimet. 240 mm:n ja 360 mm:n malleissa on käytössä luonnollisesti 120 mm:n tuulettimet (500-1800 RPM, max. 33 dB(A), 71,1 CFM, 1,8 mmH 2 O) ja 280 mm:n mallissa 140 mm:n tuulettimet (500-1600 RPM, max 34 dB(A), 83,07 CFM, 1,7 mmH 2 O).

Zalman Alpha 24, 28 ja 36 -coolereiden pitäisi saapua markkinoille tammikuun aikana, mutta yhtiö ei ole vielä paljastanut niiden hinnoittelua. AIO-coolerit tukevat AMD:n AM3- ja AM4-kantoja sekä Intelin LGA115x-, 1200-, 1700-, 2011(-V3)- ja 2066 -kantoja ja takuuta koko paketille irtoaa kolme vuotta.

